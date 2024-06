Spalletti: "La historia pasa por partidos como el de España"

Leipzig (Alemania), 23 jun (EFE).- Luciano Spalletti, entrenador de la selección italiana de fútbol, aseguró este domingo en rueda de prensa que la historia de los equipos se forma a partir de derrotas, como la que sufrió su selección ante España, y afirmó que ve preparados sus jugadores para enfrentarse a Croacia en un duelo a vida o muerte para alcanzar los octavos de final de la Eurocopa.

Spalletti reconoció la superioridad de España en una derrota en la que los hombres de Luis de la Fuente dieron una exhibición de fútbol. Ahora, con el cuadro balcánico a la vuelta de la esquina, señaló que su equipo tendrá que cambiar cosas para conseguir el billete hacia la siguiente fase.

"Hay partidos que hacen que la historia sea pequeña o grande. Las historias de uno pasan por partidos como ese (el de España). Estamos ante jugadores fuertes. Cuando fui a hablar con ellos vi sus ganas de estar ahí, lo que se traduce en que están disponibles para enfrentarse a estos desafíos. He visto comportamientos que no me gustaron. No me gustó el partido contra España de la otra noche, dimos un paso atrás, pero cuando estás en la selección el nivel siempre es muy alto", comentó.

"Contra España desperdiciamos demasiada energía persiguiendo el balón. Contra Albania jugamos un partido completamente diferente. Tuvimos el mismo plan de juego en ambos encuentros, pero en uno logramos hacer lo que queríamos y en el otro simplemente no lo hicimos", añadió.

Por eso, reconoció, Italia "cambiará" ante Croacia porque, afirmó, el conjunto balcánico no sólo tienen un gran equipo, sino mucha experiencia: "Tendremos que tener cuidado para evaluar cuándo necesitamos acelerar el ritmo del juego y cuando debemos calmarnos y controlar la posesión del balón. Creo que no hacer cambios entre el primer y el segundo partido fue un error, así que creo que esta vez haré algunos cambios", declaró.

Preguntado por su relación con Ivan Perisic y Marcelo Brozovic, con quienes coincidió en su etapa en el Inter, aseguró que ambos corren mucho, tienen calidad experiencia y "todo para jugar bien". Además, dijo que aún mantienen contacto: "Tenemos una buena relación desde nuestra época en el Inter. Estoy feliz de volver a verlos y estoy seguro de que nos harán la vida difícil en el partido. Tendremos que jugar con mucha intensidad contra esos tótems del fútbol".

"Tendremos que cambiar nuestra actitud, necesitaremos más intensidad y resiliencia. Intentaremos ser más sólidos y no arriesgarnos a darles oportunidades de hacernos daño. Pero no será fácil", apuntó.

Asimismo, informó de que su jugador Alessandro Dimarco, lesionado durante el partido ante España, podría tener opciones de enfrentarse a Croacia: "Se ha recuperado y está disponible. Todo indica eso, pero mañana visitaremos y hablaremos con el médico".

Por último, tuvo palabras para Di Lorenzo, de quien dijo que es "como un hijo" para él y a quien le cuesta dejar fuera de las alineaciones, y también para Jorginho, de quien señaló que no estuvo a su mejor nivel en el último encuentro de Italia: "Probablemente no jugó su mejor partido ante España, pero también en parte es culpa mía. Es un líder. EFE

jjl/jl