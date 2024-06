Kylie Minogue desborda energía en Rabat

Rabat, 22 jun (EFE).- Kylie Minogue tiene energía para rato. Sobre el escenario del festival Mawazine de Rabat, la reina del pop de 56 años repasó incansable sus 'hits' desde su pegadizo 'Loco-Motion' hasta el 'Padam Padam', convertido en himno gay y que este último año la ha colocado de nuevo en lo más alto del género.

La artista fue la encargada de inaugurar el festival rabatí en un concierto escaso de público, un imprevisto que no desalentó a la australiana, que recorrió el escenario de un lado al otro, bailó y brincó durante una hora en la que hizo un recorrido por las canciones que la han encumbrado desde los 80 hasta hoy.

"¿Les suenan los 80?", preguntó burlona a un público marroquí muy nutrido de jóvenes, para pasar a tocar su primer gran éxito, 'Loco-Motion', una versión que en 1988 la catapultó a la fama.

Saltando de década a década, Kylie Minogue interpretó 'I Should Be so Lucky' (1988), 'Spinning Around' (2000), 'In your Eyes' (2002) y 'All the Lovers' (2010), y dejó para el final su aclamado 'Can't Get You Out Of My Head' (2001) antes de pasar a 'Padam Padam', el que fue 'single' de su último álbum de estudio, 'Tension'.

Lo lanzó en septiembre del año pasado y desde entonces se ha colocado de nuevo en lo más alto del pop, cosechando por él su segundo premio Grammy (dos décadas después del primero) y el premio Brit de la música al Ícono Global en reconocimiento a toda su carrera.

'Padam Padam' fue 'hit' en Reino Unido y convirtió a la australiana en la única mujer con al menos un número 1 en cada una de las últimas cinco décadas.

A Rabat llega tras pasar por Las Vegas y antes de tocar este verano en festivales de Londres, Australia, Hungría e Irlanda, sin que por ahora haya visos de gira. De momento, en el escenario marroquí ha dejado claro que hay Kylie para dar y tomar.

María Traspaderne