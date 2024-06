Julián Contreras Jr. quiere retomar su vida laboral dejando atrás todas las polémicas

Julián Contreras Jr. se ha sentado esta tarde en 'Y ahora Sonsoles' para aclarar todo lo que ha sucedido en su vida en los últimos meses y pedir que se cuente la verdad de todas las polémicas: "No quiero titulares amables sobre mí, solo que no se cuenten mentiras". El hijo de Carmina Ordóñez ha asegurado que padece una depresión y que poco a poco está intentando resurgir, para eso pide seguir trabajando en los medios como ha venido haciendo toda su vida... pero parece que no se lo están poniendo fácil. Tras su entrevista, el hermano de Fran y Cayetano Rivera ha salido de los estudios de Antena Tres y ha asegurado que se encuentra "con ganas de que acabe este periodo maldito" porque "creo que hay una información rentable negativa y que se continúa sin ningún tipo de lógica, ojalá se acabe porque no estoy a gusto así y creo que no nos beneficia a ninguno". Julián piensa que todo lo que se ha hablado de él "son mentiras que contaminan la imagen pública" que le están haciendo muy complicada la vuelta al mundo laboral: "Siempre he estado vinculado a la comunicación y antes o después estoy seguro de que ocurrirá". En cuanto a cómo se encuentra su padre, del que no hemos vuelto a saber nada en la esfera pública, nos ha comentado que "hay una operación en los próximos días", pero que está "fenomenal". Por último, le preguntábamos si será posible una reconciliación con sus hermanos y nos ha contestado que "poco a poco, ya veremos" porque "somos muchos" y "esto lo tenemos que decidir entre todos".

Compartir nota: Guardar Nuevo