Aurah y Torres, Pedro, Arkano y Gorka, y Ángel Cristo y Zayra Gutiérrez. Tensión en el reencuentro de los supervivientes

Apenas 48 horas después de la gran final de 'Supervivientes 2024', los exconcursantes de han vuelto a verse las caras en el estreno de 'All Stars' y, como era de esperar, ha habido tensión, reproches y pullas con Pedro García Aguado, Gorka Ibarguren, Arkano, Aurah Ruiz, Rubén Torres, Ángel Cristo Jr. y Zayra Gutiérrez como protagonistas. ¡Y alguno de los 'enfrentamientos no nos los esperábamos! En primer lugar ha sido el flamante ganador de esta edición, Pedro, el que haciendo balance de su paso por el reality -donde logró sobreponerse en su peor momento, cuando todos creíamos que iba a abandonar, para crecer y crecer hasta hacerse con el cheque de 200.000 euros- no ha dudado en lanzar una dardo a algunos de sus compañeros por nominarle sistemáticamente durante todo el concurso. En concreto, contra Arkano y Gorka, a los que ha reprochado que le nominasen siempre argumentando que lo estaba pasando mal y se quería ir: "Cuando te salva la gente te haces más fuerte. Se equivocaron algunos. Hubo un momento en el que yo no me quería ir... Arkano y el grupo de los 'Boy Scouts". El rapero ha negado la mayor y, asegurando que "eso no lo he hecho en la vida", ha pedido a Pedro "no me metas ahí". Más contundente se ha mostrado el aventurero vasco, que ha explicado que si nominaba al exjugador de waterpolo es porque pensaba "que era el que menos méritos había hecho para estar en la final". Una afirmación que le ha hecho ganarse un sonoro zasca de Carmen Borrego, que le ha recordado que es Pedro el que ha ganado el concurso. TENSIÓN ENTRE AURAH Y RUBÉN TORRES Aunque parecía que en la recta final de 'Supervivientes' habían solucionado sus diferencias y acercado posturas tras protagonizar algunas de las peleas más tensas de la edición, Aurah Ruiz ha demostrado que no olvida (ni perdona) que Torres insinuase en los primeros momentos de la convivencia que podría sentir algo por él. "Deberías de ser más claro... Me río por no llorar. Sabes que no hubo ni mirada, ni caricias, ni juegos de palabras ni en cámaras ni dentro de cámaras. Por lo menos decir que lo inventaste o lo percibiste, y al menos quedaríamos mejor" le ha echado en cara. El bombero, por su parte, ha asegurado que fueron sus "sensaciones" por las "miraditas" que habían compartido. Algo que no solo ha molestado a Aurah, ya que como ha confesado la canaria a su marido, Jesé, tampoco le sentó nada bien que Torres dejase entrever que su pareja sentía algo por él. Sin embargo, y como ha aclarado, no se lo creyó en ningún momento: "Él confía en mí. Sabe perfectamente que eso no puede ser posible. Se rió diciendo 'qué está haciendo este personaje'" ha contado. ÁNGEL CRISTO JR. CONSIGUE DESQUICIAR A ZAYRA GUTIÉRREZ Enfrentamientos que han quedado en 'pecata minuta' con el protagonizado por Ángel Cristo Jr. y Zayra Gutiérrez cuando el hijo de Bárbara Rey ha aprovechado el pánico de Adara Molinero a saltar del helicóptero y su amago de abandono nada más comenzar la aventura para lanzar una pulla a la hija de Guti y Arantxa de Benito dejando entrever que habría exagerado su dolor de espalda para irse de Honduras sin penalización económica. "Siento mucho lo de Adara, le has dicho que le bajaban el helicóptero, podría haber saltado y en la primera prueba podría haber algún tironcillo de espalda y para casa, ¿no Zayra?" ha espetado con sonrisa irónica. Un dardo al que la influencer ha preferido no responder apuntando que "yo con este ser, por llamarlo de alguna manera no tengo absolutamente nada de que hablar. Que monte con su mujer y que vaya con quien quiera". "Él se ha escapado, él ha insultado, él ha hecho lo que le ha salido del forro todo el programa, no respeta absolutamente a nadie... Entonces, me la suda lo que me diga" ha exclamado. La cosa no ha quedado ahí, ya que cuando Jorge Javier Vázquez les ha preguntado si su mal rollo viene de antes del reality Ángel ha reconocido que admira mucho a Guti, "tengo su camiseta". "Pues si admiras a mi padre, mi padre con lo que me acabas de decir a lo mejor no te admira tanto", le ha respondido Zayra. "No necesito que me admire él, lo importante es tu padre" ha dado la réplica el hijo del domador. Un momento en el que Borrego, por lo bajinis, ha empezado a murmurar y en el que la hija del exfutbolista ha dado a Ángel donde más le duele haciendo referencia a Bárbara Rey y Sofía Cristo: "Como lo importante es tu madre y tu hermana".

