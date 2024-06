La española Andrea Pereira cierra un ciclo exitoso con el América de México

México, 19 jun (EFE).- La central española Andrea Pereira anunció este viernes el final de un ciclo exitoso con las Águilas del América del fútbol mexicano, a través de una publicación difundida en sus redes sociales.

“Me voy tranquila porque siempre di mi máximo esfuerzo, aunque a veces no fuera suficiente y sobre todo me voy feliz porque conocí a mi familia mexicana. No sé si volveré como futbolista o como turista, pero volveré”, prometió Pereira, exjugadora de la selección española.

Andrea Pereira llegó en agosto de 2022 a México y desde su primer partido en el América, uno de los cuadros con más hinchas en el país, se afianzó como una de las mejores defensoras de la competición.

Además de los resultados deportivos, la mundialista con España en 2019 afirmó que volvió a ser feliz al jugar al balompié, luego de salir del FC Barcelona, al que ayudó a conquistar tres títulos de liga, una Liga de Campeones de Europa, tres copas de la Reina y dos supercopas ibéricas.

"Tenía que elegir entre ser feliz o ganarlo todo con el Barça”, comentó en una entrevista para 'Relevo' el año pasado.

En las Águilas ganó un título de liga, en el Clausura 2023, y se convirtió en una de las mejores jugadoras en la historia del conjunto femenino, que se fundó en 2017

“¡Muchísimas gracias por tanto, Andrea! Te deseamos el mejor de los éxitos en tus futuros proyectos”, expresó el club de su histórica central.

Reportes de la prensa local indican que el siguiente equipo de la española estaría en la liga femenina de Estados Unidos. EFE

rcg/jrg