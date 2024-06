Dulceida nos desvela cómo está viviendo los primeros meses de embarazo

Numerosos rostros conocidos acudieron este viernes a la inauguración del parque de atracciones de Lola Lolita, 'Lola Lolita Land'. Allí pudimos ver a Dulceida, con quien pudimos hablar de cómo están siendo estos primeros meses de embarazo y de cómo los está llevando. Después de desvelar que su hija se llamará Aria Paul Domènech, la influencer nos explicaba que "es un nombre que en catalán, en inglés, en Cataluña, últimamente, hay como ya muchas, muchas peques que se llaman Aria, luego buscamos el significado y significa melodía, canción, pureza, y nos gustaba mucho". A pesar de que la tarea de elegir el nombre no es fácil, parece que en este caso sí, ya que "estábamos entre Alex y Aria, muy ahí, y un día, que encima no estábamos juntas, presentemente, le dije, hace no mucho: Nuestra bebé se va a llamar Aria, ya lo tengo decidido". Dulceida nos desvelaba que el embarazo lo está llevando "muy bien, la verdad, es verdad que yo en mi cabeza tenía el embarazo un poco romantizado, de que era algo como increíble. Es verdad que es increíble, porque me va a dar lo mejor de mi vida junto a mi mujer, pero no tienes energía, te encuentras mal". Ahora que sabemos que Anabel Pantoja y Marta Riumbau están también embarazadas, la influencer nos confesaba que está encantada de coincidir con ellas: "Es maravilloso con Anabel, con Marta Riumbau, así luego nos juntamos todas con los bebés". Por último, en cuanto a la exposición que vaya a tener o no su hija, nos aseguraba que todavía no tienen decidido si mostrarán a la pequeña en redes sociales: "Al final somos dos personas que lo llevan todo con mucha naturalidad, pero a la vez hay cosas que dan miedo, entonces es un debate interno difícil... si fuera por nosotras, obviamente, la enseñaríamos hasta en la sopa, eso no lo vamos a hacer".

