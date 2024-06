Tristán Ramírez nos habla por primera vez de su hija Deva

El pasado 5 de abril Ágatha Ruiz de la Prada se convertía en abuela primeriza tras el nacimiento de Deva, la primera hija de su hijo Tristán Ramírez (36) y de una reputada científica vasca con la que mantiene una discreta relación desde hace algún tiempo. La diseñadora, que nunca ha ocultado sus deseos de ser abuela y tener muchos nietos a los que consentir, está encantadísima, y nos contaba hace unas semanas que está orgullosa en su última aparición en Madrid, revelando cómo es y cómo se porta la pequeña con la que no disimula que se le cae la baba: "¿Cómo es de mona mi nieta? Estoy feliz, la verdad que es una niña ideal, espectacular y bueno ya me tocaba, ¿no?". Ahora, Europa Press ha conseguido las primeras declaraciones de Tristán Ramírez tras convertirse en padre y nos ha confirmado el nombre de su hija: "Deva, efectivamente" aunque prefería "no meterme en el lío de paternidad". Aun así, el hijo de Ágatha nos aseguraba que es mucho más fácil vestir a una niña y seguir con el legado de su madre: "Sí, más fácil, efectivamente". En cuanto en que momento se encuentra su hermana Cósima tras apartarse un poco de la firma: "Bueno, mi hermana se ha ido un poco de la marca, pero vuelve porque sigue siendo un poco de vez en cuando para hacer imagen" y nos ha desvelado que "ahora dedicándose más al mundo de la literatura y está un poco con sus proyectos propio. Proyectos intelectuales y viviendo un poco la vida de intelectual frustrada". Como CEO de Ágatha Ruiz de la Prada nos reconocía tener envidia de su hermana ante el nuevo giro profesional que ha dado: "Hombre, parte del personaje es esa frustración y lo vive y lo disfruta mucho yo creo. Me da mucha envidia, la verdad". Tristán Ramírez se dejaba ver presentado Caleido Fashion Lab: "Pues aquí estamos para la pasarela latinoamericana de Madrid, que es una pasarela de moda especializada en marcas latinoamericanas que vienen a Madrid expresamente. Y además este año, que ya es la quinta edición de la pasarela latinoamericana, este año es en Caleido Fashion Lab, que es un proyecto de moda, que es un espacio que está abierto para todo tipo de marcas de moda que lo aprovechen para promocionar sus marcas".

