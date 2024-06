Los mayores retos de Modi para agotar su mandato más difícil

Nueva Delhi, 9 jun (EFE).- Asumido su cargo como primer ministro de la India, Narendra Modi tiene por delante la que será su legislatura más difícil desde que llegó al poder hace diez años, sin una mayoría de su partido y una oposición embravecida en busca de grietas en su coalición, mientras el crecimiento económico y el protagonismo de la India en la escena internacional no se detienen.

Modi juró este domingo su puesto al frente del Gobierno de la India, que liderará por tercera ocasión consecutiva aunque esta vez sostenido por sus socios de coalición, la Alianza Democrática Nacional de la India (NDA), que sumó unos 290 escaños en las recién concluidas elecciones generales.

Esta cifra supera ligeramente la cifra de 272 asientos que conceden una mayoría en la Cámara Baja del Parlamento o Lok Sabha, a la que por primera vez en diez años su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), no llegó para gobernar en solitario.

Aunque todos los líderes de la NDA trasladaron a Modi su pleno apoyo para la inminente legislatura tras los comicios, en la volátil política india cualquier respaldo, sea unánime o no, puede desvanecerse en el momento más inesperado.

"El verdadero problema es que hasta ahora Modi ha funcionado como un general en el Ejército, donde él da las órdenes y todos los demás las siguen. Eso ya no es posible, es una coalición, tiene que trabajar con sus aliados", dijo a EFE el analista político y exasesor del primer ministro de la India (2004-08), Sanjaya Baru.

Por lo que mantener cohesionado el bloque oficialista será la principal tarea de Modi si quiere agotar los cinco años de legislatura, y para ello estará obligado a realizar concesiones.

"Por el momento, sus dos principales aliados se centran en cuestiones regionales: obtener dinero para sus estados", explicó Baru.

Además, más de una decena de ministerios del nuevo Gobierno recaerán sobre el resto de partidos de la NDA, según medios indios.

A este panorama se suma una oposición embravecida por las elecciones, que demostró que si se mantiene unida puede plantar cara a una figura que hasta ahora parecía intocable.

Tras dos contundentes derrotas ante Modi en 2014 y 2019, las principales formaciones de la oposición participaron en estos comicios unidas en un frente común conocido como Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India (INDIA) que obtuvo 230 escaños.

Si logran convencer a alguna formación de la NDA a que abandone la coalición gobernante y se una a ellos, la mayoría de Modi quedaría en entredicho.

Otro reto por delante para el primer ministro pasa por evitar que la fragilidad de su Gobierno afecte a la economía de la India, una de las de mayor crecimiento del planeta, y que en el último año fiscal (abril 2023-marzo 2024) se estima que creció un 8,2 %, según datos del Gobierno indio.

De seguir a este ritmo, la India se convertirá en la tercera mundial, por detrás de Estados Unidos y China, durante esta legislatura.

Sin embargo, el analista económico Mohan Guruswamy dijo a EFE que Modi no está listo para compartir su Gobierno y está seguro de que la falta de gobernabilidad torpedeará el crecimiento económico en los próximos años.

La volatilidad del nuevo Gobierno generará desconfianza en el exterior y reducirá la inversión extranjera en la India.

A nivel doméstico, Modi deberá afrontar dos de los principales problemas que ha arrastrado durante sus diez años de Gobierno: la inflación descontrolada y el desempleo.

"Han estado fingiendo que no pasaba nada, que no había ningún problema, por eso no obtuvieron la mayoría", afirmó Guruswamy.

El control de la inflación ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para el RBI, que se fijó el objetivo de reducirla al 4 %. El pasado abril, último mes con datos disponibles, la inflación interanual ascendió al 4,38 %.

En cuanto al desempleo, los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Estadística en marzo muestran una tasa de paro del 6,7 % en el entorno urbano.

Si por algo se caracterizó la última legislatura de Modi fue por sus intentos, exitosos en muchos casos, por expandir la influencia de la India en la escena internacional, destacándose como un valioso aliado de Rusia y Occidente, y contrapeso de China.

Esto, al tiempo que la India se alzó como la voz del Sur Global, reforzó el papel de Modi como líder mundial.

Sin embargo, los malos resultados en las elecciones debilitarán la imagen personal de Modi, según Baru, aunque agregó que el líder nacionalista hindú también saldrá beneficiado ya que disipan las dudas, particularmente de Occidente, que decían "que la democracia en la India se había debilitado bajo su liderazgo".

"Ahora puede decir que 'me presenté a las elecciones y no me fue muy bien' para convencerlos", sentenció el experto. Hugo Barcia

Nueva Delhi, 9 jun (EFE).- El líder nacionalista hindú Narendra Modi tomó juramento este domingo como primer ministro de la India para un histórico tercer mandato consecutivo, en el que tendrá que gobernar en coalición por primera vez tras unas reñidas elecciones en las que su partido no obtuvo la mayoría.

Modi juró su cargo al frente del nuevo Gobierno durante una ceremonia en la residencia presidencial, a la que asistieron varios jefes de Estado y primeros ministros de naciones aliadas de la India.

Además de Modi, jurarán su nuevo cargo los ministros del futuro gabinete, aunque todavía se desconoce qué cartera ocupará cada uno.

El exministro del Interior, Amit Shah, el último ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, o la antigua ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, serán algunas de las caras conocidas del nuevo Gobierno.

Se trata del tercer mandato seguido de Modi, que llegó al poder por primera vez en 2014 y fue reelegido en 2019. En ambas ocasiones, el mandatario gobernó en solitario gracias a las mayorías que su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), logró en la Cámara Baja del Parlamento o Lok Sabha.

Sin embargo, los 240 escaños que el BJP obtuvo en las recientes elecciones generales fueron insuficientes para alcanzar los 272 asientos que otorgan una mayoría parlamentaria, por lo que Modi se vio obligado a buscar el apoyo de sus socios de la coalición Alianza Democrática Nacional (NDA), que lidera el BJP.

Los responsables de esta alianza, que sumó unos 290 escaños, eligieron unánimemente el pasado miércoles a Modi como su líder para la nueva legislatura, dándole vía libre para gobernar de nuevo la mayor democracia del planeta.

A cambio, no obstante, el BJP concedió más de una decena de ministerios al resto de partidos de la NDA, según el diario Indian Express.

La ceremonia contó con la asistencia de siete líderes políticos de naciones aliadas de la India: los presidentes de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, y Maldivas, Mohamed Muizzu; el vicepresidente de Seychelles, Ahmed Afif; o los primeros ministros de Bangladés, Sheikh Hasina, Nepal, Pushpa Kamal Dahal, Bután, Tshering Tobgay y Mauricio, Pravind Kumar Jugnauth.

Con su tercer mandato seguido, Modi iguala el récord de Jawaharlal Nehru, el primer mandatario de la India tras la independencia del Imperio británico en 1947, y que gobernó el país durante tres legislaturas ininterrumpidas hasta su muerte en 1964.