Detenidas al menos 33 personas en protestas contra el Gobierno israelí tras el rescate de rehenes en Gaza

Al menos 30 personas han sido detenidas por la Policía durante la manifestación que tuvo lugar este sábado en Tel Aviv, en la que miles de personas pidieron un acuerdo para la liberación de todos los rehenes, la disolución del Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y la celebración de elecciones anticipadas. Según ha revelado el diario israelí 'Haaretz', la Policía de Tel Aviv ha arrestado a un total de 33 personas en el marco de las protestas antigubernamentales de la tarde de este sábado, tras el rescate de cuatro rehenes retenidos en la Franja de Gaza durante una operación del Ejército israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave palestino. Durante las manifestaciones, en las que Netanyahu fue "criticado por visitar solo a los rehenes rescatados, ignorando a las familias en duelo", la Policía dispersó a la multitud con cañones de agua, tal como ha indicado el diario 'The Times of Israel'. Las protestas antigubernamentales se produjeron también en otros puntos del país, como en Haifa o Beerseba. Los manifestantes exigieron la convocatoria de elecciones en Israel y un acuerdo para liberar a los rehenes restantes que siguen cautivos en Gaza a manos de las milicias palestinas. También se manifestaron centenares de personas en Jerusalén, donde, al igual que en otras ciudades, criticaron al Gobierno por el anuncio de la muerte de Chaim Peri, de 79 años; Yoram Metzger, de 80 años; Amiram Cooper, de 84 años y de Nadav Popplewell, de 51 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó una propuesta con tres fases para un alto el fuego en Gaza y la vuelta a casa de los secuestrados a cambio de la excarcelación de presos palestinos, si bien desde entonces las partes no se han puesto de acuerdo.

