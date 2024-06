Crónica del Sporting de Gijón - Espanyol, 0-1

El Espanyol venció (0-1) al Sporting de Gijón este domingo en la ida del 'playoff' de semifinales de LaLiga Hypermotion, gracias a un gol de Javi Puado en el minuto 88 que da ventaja al equipo catalán, que jugará la vuelta en casa el próximo jueves. Parecía complicado que el partido terminase con empate, después de un encuentro con varias ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, y Puado lo evitó con un tanto postrero que puede valer medio billete a la final por el ascenso a LaLiga EA Sports. El equipo 'perico' asaltó el Estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini' y le valdría el empate en la prórroga, por haber terminado por delante de los asturianos en la fase regular. La presión de Omar El Hilali a la posesión local y la recuperación arriba, sirvió el ataque mortal que condujo bien Martin Braithwaite. El danés le regaló el gol a Puado y el Sporting tendrá que ir a por la victoria en Cornellà. El ariete visitante tuvo la puntería que había faltado hasta entonces, sobre todo hasta el descanso. Hassan fue un continuo problema para los catalanes, pero el equipo asturiano no aprovechó sus llegadas por banda derecha. El Espanyol generó peligró con los centros laterales, con Braithwaite, Pere Milla, Jofre y el propio Puado generando ocasiones. Gaspar Campos tuvo la más clara para un Sporting que decidió protegerse más con la posesión y Juan Otero avisó de nuevo para los asturianos en la reanudación. Los cambios no terminaron de dar ese plus y el partido empezó a jugarse desde la precaución. Campuzano no acertó para el 1-0 y tampoco Braithwaite en la otra portería, pero el Espanyol sacó petróleo con Puado para acercar la final por el ascenso, donde en la otra semifinal manda un 0-0 entre Real Oviedo y Eibar tras la ida en el Carlos Tartiere. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: SPORTING DE GIJÓN, 0 - ESPANYOL, 1. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES: SPORTING: Yáñez; Guille Rosas, Insúa, Diego Sánchez, Cote; Hassan (Varane, min.85), Roque Mesa (Méndez, min.85), Rober Pier (Rivera, min.59), Gaspar (Villalba, min.68), Juan Otero y Mario (Campuzano, min.68). ESPANYOL: Jon García; Jofre (Sánchez, min.57), Calero, Cabrera, Omar; Pere Milla (Oliván, min.57), Melamed (Aguado, min.78), Keidi Baré, Graguera (Bauza, min.94), Puado (Gastón, min.94) y Braithwaite. --GOL: 0 - 1, min.88, Puado. --ÁRBITRO: González Esteban (C. País Vasco). Amonestó a Mesa (min.30), Rosas (min.67) y Campuzano (min.74) por parte del Sporting. Y a Gragera (min.50), Oliván (min.67), Calero (min.70), Cabrera (min.92) y Omar (min.97) en el Espanyol. --ESTADIO: Estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini', 25.075 espectadores.

