Un juez de EEUU ordena el ingreso en prisión de Steve Bannon el 1 de julio para cumplir su sentencia por desacato

El juez federal Carl Nichols ha ordenado a Steve Bannon, quien fuera asesor ideológico del expresidente estadounidense Donald Trump, presentarse en prisión el próximo 1 de julio para cumplir con su sentencia de cuatro meses de cárcel por desacato al comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Bannon fue condenado en octubre de 2022 a una breve pena de prisión y al pago de una multa de 6.500 dólares (unos 6.600 euros). Sin embargo, Nichols aclaró en aquél momento que no Bannon tendría por qué ingresar en prisión hasta que concluyera cualquier procedimiento de apelación que su equipo legal pudiera presentar. El pasado mes de mayo un tribunal de apelaciones de Washington D.C. rechazó por unanimidad varios de los recursos presentados por Bannon y los fiscales pidieron de inmediato al juez Nichols que ordenara el ingreso en prisión del exasesor de Trump, según recoge la cadena estadounidense CNN. El juez Nichols ha señalado que, una vez que la Justicia ha rechazado las apelaciones de Bannon --cuestión por la que dio 'luz verde' a la suspensión de su condena--, no hay argumentos para seguir aplazando la sentencia. La defensa de Bannon ya había señalado días atrás que el magistrado no tenía autoridad para mandarle a prisión sin haber agotado todas las vías de recurso. "No hay base para considerar la eliminación de la suspensión de la sentencia pendiente de apelación hasta que el proceso de apelación haya seguido su curso", habían declarado previamente desde el equipo de abogados de Bannon. El pliego de cargos presentados por la Fiscalía en contra de Bannon hace ya más de un año y medio acusaba al exasesor de Trump de "exacerbar" con su negativa a comparecer el espíritu de agresión al Estado de Derecho que representó la insurrección del 6 de enero. El juez Nichols señaló que la sentencia tenía el objetivo de "disuadir a otros de cometer delitos similares".

