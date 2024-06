¡Última hora! Mariló de la Rubia dice basta y rompe su relación con Isabel Pantoja tras los 'desprecios' de Agustín

Mariló de la Rubia se ha plantado y, horas después de que saliese a la luz su enfrentamiento con Agustín Pantoja, tanto ella como su familia han tomado la decisión de romper su relación con Isabel Pantoja y con su hermano "por amor propio". Este miércoles Antonio Rossi soltaba la liebre en 'Vamos a ver', revelando que la ausencia de la cordobesa en el último concierto de la tonadillera se debía a Agustín, que molesto con el protagonismo que ha adquirido Mariló y preocupado porque pudiese 'eclipsar' la gira de su hermana, habría torpedeado su presencia en Mérida e intentado separar a ambas amigas. Horas después 'TardeAR' iba un paso más allá y la periodista Leticia Requejo se atrevía a hablar de "mala relación" entre el hermano y la íntima de Isabel, que ya no disimularían frente a los demás tras los feos y desprecios que habría tenido el tío de Kiko Rivera. Una actitud que no haría ninguna gracia a la cantante de 'Marinero de luces', que harta de Agustín estaría dispuesta a dar un golpe sobre la mesa y a darle un ultimátum su hermano para que pisase el freno con Mariló, una persona fundamental en sus vidas al ser quien gestiona todo lo relacionado con sus temas de salud y sus revisiones médicas en Córdoba. Algo que no le habría dado tiempo a llevar a cabo, ya que este jueves Antonio Rossi ha dejado sin palabras al plató de 'Vamos a ver' desvelando la radical decisión que ha tomado Mariló, que ha dicho 'hasta aquí' y ha dado carpetazo a su amistad con Isabel. Como ha asegurado, los gestos, contestaciones y feos de Agustín con la cordobesa para destruir su relación con la folclórica -ya que no soportaría el protagonismo en positivo que ha cogido en los últimos meses- han surtido efecto. Y es que Mariló y su familia han decicido romper cualquier vínculo con Isabel y con su hermano. No volveremos a verla en ningún concierto de la tonadillera y a partir de ahora solo mantendrá relación con ella "por razones humanitarias" y porque es "buena persona". Es decir, que aunque su amistad está rota, seguirá llevando la agenda médica de Pantoja en Córdoba porque todo pasa por sus manos y es consciente de que la tía de Anabel Pantoja la necesita. La razón de que Mariló haya decidido decir basta es porque todo lo ha hecho con buena fé, en ningún momento ha querido tener un protagonismo que no le correspondiese, y por amor propio y orgullo tras los desprecios de Agustín ha dicho 'hasta aquí' rompiendo todo vínculo con Isabel y su hermano tanto ella como su familia, también muy cercanos a la cantante.

