Lula destaca ante Maduro la "importancia" de contar con una "amplia" presencia de observadores electorales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destacado este miércoles ante su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, la "importancia" de contar con una "amplia" presencia de observadores electorales internacionales para los comicios, que se celebrarán el 28 de julio en Venezuela, después de que las autoridades retiraran la invitación a la Unión Europea para que enviara observadores. "Lula ha reiterado el apoyo brasileño a los acuerdos de Barbados y destacado la importancia de contar con una amplia presencia de observadores internacionales. También ha expresado la expectativa de que se puedan levantar las sanciones vigentes contra Venezuela, a fin de ayudar a que el proceso electoral avance en un clima de confianza y entendimiento", reza un comunicado. En Barbados, Gobierno y oposición lograron un acuerdo con el que las partes "reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos". El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la retirada de la invitación a la UE para observar las elecciones presidenciales alegando la imposición de sanciones "unilaterales" contra el pueblo venezolano, una acusación a la que un portavoz del bloque contestó que las medidas restrictivas europeas "no afectan al pueblo venezolano", "ni a la economía venezolana, incluidos los servicios y bienes públicos". Todo después de que la UE diera el paso de retirar temporalmente una serie de sanciones a dirigentes en Venezuela en el marco de los esfuerzos para contar con unas elecciones presidenciales "inclusivas y competidas". Concretamente quitó de su 'lista negra' al presidente del CNE, Elvis Amoroso, y a otros tres miembros del organismo. Además, los Gobiernos de Colombia y Brasil anunciaron poco después que no enviarán ninguna misión. Bogotá alegó falta de tiempo para estructurar la misma con las características técnicas exigidas, mientras que Brasilia no explicó las razones de la decisión.

