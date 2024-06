HRW señala que la orden de Biden contra los solicitantes de asilo es "ilegal" en virtud del Derecho Internacional

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado que la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para bloquear el acceso al asilo para las personas que ingresan al país a través de la frontera con México es "ilegal" en virtud del Derecho Internacional. "Esta política reproduce algunas de las medidas antiinmigrantes más duras de la Administración anterior (de Donald Trump), aparentemente atendiendo al alarmismo contra los migrantes e impulsada por el deseo de parecer 'duros en la frontera'", ha denunciado la directora asociada de migración y política fronteriza en Estados Unidos de HRW, Vicki B. Gaubeca. En este sentido, ha señalado que la orden ejecutiva se basa en la premisa "confusa" de que "los no ciudadanos que crucen la frontera sur de manera irregular o sin autorización generalmente no podrán optar al asilo", si bien la Convención sobre Refugiados "deja claro que es legal llegar como refugiado en busca de protección", convirtiendo la búsqueda de asilo en "algo ilícito". La orden permite a los agentes fronterizos expulsar de manera inmediata a las personas que llegan a territorio estadounidense cuando las detenciones en la frontera superen un promedio de 2.500 personas al día durante una semana, cerrando así la frontera a los solicitantes de asilo. Las autoridades no reabrirían la frontera hasta que los arrestos diarios no disminuyan hasta 1.500 en siete días consecutivos. "Centrarse en cifras arbitrarias en lugar de hacerlo en los seres humanos que solicitan asilo en la frontera ignora el daño potencial a las personas, familias y niños que podrían ser devueltos por la fuerza al peligro", ha criticado Gaubeca, quien ha agregado que quienes están en suelo estadounidense están protegidos tanto por la legislación estadounidense como por el Derecho Internacional. HRW ha señalado que "esta no es la primera restricción de la Administración Biden al acceso al asilo", lo que ha dado lugar a abusos generalizados. En este contexto, ha mencionado la regla de elusión de vías legales, que prohíbe solicitar asilo en Estados Unidos a quienes no lo solicitaran, por ejemplo, en un país de tránsito; o ante la aumento de procesamientos por entrada irregular. Con todo, Gaubeca ha pedido al mandatario estadounidense "centrarse en crear un enfoque equilibrado y respetuosos con los derechos para gestionar al frontera entre Estados Unidos y México", en vez de "contribuir al teatro político que suele ser el telón de fondo del ciclo de elecciones presidenciales de Estados Unidos", que se celebrarán el 5 de noviembre. Se trata de una de las acciones más duras de la Administración Biden en relación a la frontera sur, uno de los temas clave de la carrera presidencial de 2024 y que para muchos supone uno de los principales quebraderos de cabeza del jefe de la Casa Blanca, mientras que Trump se siente cómodo con la retórica antiinmigración.

