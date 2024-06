Alonso Ruizpalacios, el "gran cronista del México contemporáneo", Premio Luna de València de Cinema Jove

La 39 edición del Festival Internacional de Cine de Valencia–Cinema Jove otorgará el premio Luna de València al director mexicano Alonso Ruizpalacios, el "gran cronista de las visicitudes del México contemporáneo" por su "frescura, inteligencia y humanismo". El cineasta visitará València para recibir el premio y presentar una retrospectiva de su filmografía. Durante la cita cultural, programada del 20 al 29 de junio, se proyectarán sus tres primeros largometrajes, 'Güeros', 'Museo' y 'Una película de policías'. Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el director del festival, Carlos Madrid, en compañía de la secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, quien ha celebrado la "buena salud" del certamen, que se ha convertido en "un clásico que sobrevive a los vaivenes de las instituciones, que no han alterado su naturaleza". El acto ha contado además con la presencia del nuevo director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar; la directora adjunta de audiovisual del IVC, María Fuster; el jefe de programación de la Filmoteca de València, Jose Antonio Hurtado, y la directora y coordinadora artística del Teatro Escalante, Maylène Albentosa. El director del festival ha definido a Ruizpalacios como el "gran cronista de las vicisitudes del México contemporáneo" que "transita por lo absurdo de su cotidaniedad sin perder la sorna ni el desenfado", y cuyas películas destacan por "su frescura, inteligencia y humanismo". "FRESCURA, INTELIGENCIA Y HUMANISMO" Su debut en el largo, 'Güeros' (2014) fue reconocido tanto en la Berlinale como mejor ópera prima, como en San Sebastián, como mejor película en la sección Horizontes Latinos, y fue también merecedora de cinco premios Ariel. Es una 'road movie' en la que tres amigos parten en busca de una leyenda del rock. La película rinde tributo a la nouvelle vague y está rodada en blanco y negro y en formato 4:3. Su pulso urbano y adolescente la convirtieron en "una cinta de culto instantánea". Su segunda película, 'Museo' (2018), estuvo protagonizada por Gael García Bernal y contó en el reparto con el veterano actor chileno Alfredo Castro. Se inspira en el robo de 150 piezas de arte hispánico en el Museo de Antropología e Historia de México el 24 de diciembre de 1985. Fue galardonada con el premio al mejor guion en el Festival de Berlín. Con su tercera película da un "giro" a su trayectoria desarrollando un ejercicio cinematográfico que "juega con los límites del documental y la ficción". De este modo, 'Una película de policías' analiza de primera mano la corrupción dentro de la policía de México a través de las experiencias de dos oficiales. De nuevo respaldado por la Berlinale, el proyecto fue premiado con el Oso de plata a la contribución artística. En televisión, ha dirigido varios episodios de las series 'Outer Range', para Prime, liderada por Josh Brolin como el propietario de un rancho de Wyoming, y 'Narcos: México' para Netflix, sobre el surgimiento del cartel de Guadalajara. Asimismo, Ruizpalacios volvió a coincidir con uno de sus protagonistas, Diego Luna, en el rodaje de varios episodios de la segunda temporada de 'Andor' para Disney+, sobre las andanzas del personaje del esqueje de 'Star Wars' 'Rogue One'. El estreno de la nueva entrega está anunciado para 2025. CUATRO ESTRENOS EN VALÈNCIA Igualmente, Carlos Madrid también ha anunciado los estrenos programados para esta nueva edición del festival que contarán con la presencia de sus directores, que mantendrán encuentros con el público tras las proyecciones. El primero de ellos será 'L'avia i el foraster', una comedia dramática de Sergi Miralles en cuyo reparto destaca la presencia de Carles Francino, Victor Ros, el actor de origen indio Kandarp Mehta y la veterana actriz alcoyana Neus Agulló. La película, que acaba de ganar la Tesela de Oro en el Festival de Alicante, se proyectará en el Teatro Principal de València el 21 de junio. La historia se narra desde la perspectiva de un joven que emigró a Manchester y ahora regresa a su pueblo para asistir al entierro de su abuela El 27 de junio, se estrenará en València la producción valenciana 'Tú no eres yo', que supone el debut en el largometraje de Marisa Crespo y Moisés Romera, nominados este año al Goya por su cortometraje '9 pasos'. Tras una larga ausencia, Aitana vuelve a casa por Navidad y descubre que sus padres la han sustituido por una desconocida de su misma edad. Este es el inquietante punto de partida de la película, protagonizada por Roser Tapias ('Alba', 'Acacias 38', 'El secreto del puente viejo', 'Amar en tiempos revueltos') y los intérpretes valencianos Jorge Motos (nominado al Goya como mejor actor revelación por 'Lucas' en 2021) y Pilar Almería. El festival también estrenará el 28 de junio, antes de su llegada a salas comerciales, dos adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Por un lado, 'Llobàs' es una recreación contemporánea del mito del hombre lobo basada en la novela homónima del autor murciano Ginés Sánchez. El joven realizador Pau Calpe traslada a la gran pantalla la historia de Adrià (Leon Martínez), un niño con rasgos especiales que lleva una vida nómada por España en una furgoneta junto a su hermano mayor Ramon (Pol López) y la pareja de éste, Tona (Maria Rodríguez Soto). Los intérpretes valencianos Enric Juezas, Josep Manel Casany y Carles Sanjaime completan el reparto de esta película de la productora Dacsa. El Teatro Principal de València acogerá también el 28 de junio la presentación de 'Escanyapobres', segundo largometraje de Ibai Abad coescrito junto a Elisenda Gorgues a partir de la novela homónima publicada por Narcís Oller en 1884. Esta producción de la valenciana Nakamura cuenta con un elenco liderado por Àlex Brendemühl ('Creatura', 'Petra'), Mireia Vilapuig ('Selftape', 'Pulseras rojas'), Quim Àvila ('Girasoles silvestres', 'Poliamor para principiantes') y Laura Conejero. HOMENAJE A JULI MIRA Por otro lado, Cinema Jove se suma este año al homenaje al actor alcoyano Juli Mira, fallecido el pasado mes de enero, que tendrá lugar el 22 de junio en La Filmoteca dentro del contexto del festival. La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) junto con el IVC y la colaboración de la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), el Col.lectiu de Professionals del Doblatge CPD y À Punt Mèdia han organizado este encuentro para recordar la trayectoria de este actor esencial en la historia del audiovisual español. A lo largo de su trayectoria profesional, Juli Mira ha interpretado papeles tanto secundarios como protagonistas en numerosas series, películas y obras teatrales. Entre sus interpretaciones para en el cine destacan sus personajes en 'Gràcies per la propina' (1996), de Francesc Bellmunt; 'L'illa de l'holandés' (2000), de Sigfrid Monleón; o 'Ens veiem demà' (2009), de Xavier Berraondo, entre otras muchas. Durante el homenaje está previsto un coloquio a cargo de Vicent Tamarit, director, guionista y productor de cine y televisión, en el que participarán su hija Ariadna Mira, el actor de doblaje Rafa Contreras, el productor Pep Ferrándiz y la actriz Cristina Perales. Después de la conversación los asistentes podrán disfrutar de la proyección de la película 'Héctor: el estigma del miedo', un drama rural de terror psicológico basado en hechos reales que ha sido escrita y dirigida por Carlos Pérez Ferré.

