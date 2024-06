Una estrella de neutrones que no encaja en los modelos: gira cada hora

Científicos han detectado lo que probablemente sea una estrella de neutrones que gira más lentamente que cualquier otra de las 3.000 registradas hasta ahora. Esta inusual estrella de neutrones, descrita en un artículo publicado en Nature Astronomy, emite luz de radio a una velocidad que es demasiado lenta para encajar con las descripciones actuales del comportamiento de las estrellas de neutrones de radio, casi una hora frente a periodos habituales de segundos. Esto proporciona nuevos conocimientos sobre los complejos ciclos de vida de los objetos estelares. La autora principal, la Dra. Manisha Caleb, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Sydney, dijo en un comunicado: "Es muy inusual descubrir una estrella de neutrones candidata que emita pulsaciones de radio de esta manera. El hecho de que la señal se repita a un ritmo tan lento es extraordinario". Al final de su vida, las estrellas grandes de aproximadamente 10 veces la masa del Sol consumen todo su combustible y explotan en una explosión espectacular que llamamos supernova. Lo que queda es un remanente estelar tan denso que 1,4 veces la masa de nuestro Sol está compactada en una bola de apenas 20 kilómetros de diámetro. La materia es tan densa que los electrones con carga negativa se aplastan para formar protones con carga positiva, y lo que queda es un objeto formado por billones de partículas con carga neutra. Nace una estrella de neutrones. Dada la física extrema con la que colapsan estas estrellas, las estrellas de neutrones suelen girar a una velocidad increíble, tardando apenas unos segundos o incluso fracciones de segundo en girar completamente sobre su eje. El descubrimiento se realizó utilizando el radiotelescopio ASKAP en Australia Occidental. El origen de una señal de período tan largo sigue siendo un profundo misterio, aunque dos tipos de estrellas son los principales sospechosos: las enanas blancas y las estrellas de neutrones. "Lo que es intrigante es cómo este objeto muestra tres estados de emisión distintos, cada uno con propiedades completamente diferentes de las demás. El radiotelescopio MeerKAT en Sudáfrica jugó un papel crucial en la distinción entre estos estados. Si las señales no surgieran del mismo punto en el cielo, no habríamos creído que se trata del mismo objeto que produce estas señales diferentes", dijo el Caleb. Si bien una enana blanca aislada con un campo magnético extraordinariamente fuerte podría producir la señal observada, es sorprendente que nunca se hayan descubierto enanas blancas aisladas altamente magnéticas cercanas. Por el contrario, una estrella de neutrones con campos magnéticos extremos puede explicar de forma bastante elegante las emisiones observadas. Aunque una estrella de neutrones de rotación lenta es la explicación probable, los investigadores dijeron que no pueden descartar que el objeto sea parte de un sistema binario con una estrella de neutrones u otra enana blanca. Se necesitará más investigación para confirmar si el objeto es una estrella de neutrones o una enana blanca. De cualquier manera, proporcionará información valiosa sobre la física de estos objetos extremos. "Incluso podría impulsarnos a reconsiderar nuestra comprensión de décadas atrás de las estrellas de neutrones o las enanas blancas; cómo emiten ondas de radio y cómo son sus poblaciones en nuestra galaxia, la Vía Láctea", dijo Caleb.

Compartir nota: Guardar Nuevo