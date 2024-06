Adriana Torrebejano nos habla del enfrentamiento de Ángel Cristo Jr y su familia

Después de interpretar el personaje de Chelo García Cortés en la serie 'Cristo y Rey', Adriana Torrebejano ha sido preguntada por la delicada situación en la que se encuentra Bárbara Rey y Sofía Cristo tras las declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre ellas y ha querido mandarles todo su apoyo. "Darle muchos abrazos y besos a Bárbara y a Sofía porque las quiero muchísimo, así que les mando mucho apoyo" expresaba la actriz ante las cámaras, defendiendo que la dj no se merece que Ángel hable de sus recaídas: "Eso está muy mal, está muy mal porque Sofi, otra cosa no, pero es una buena chica, buena trabajadora, increíble persona, así que... Todo lo que le pase malo a mí me duele también". Adriana nos desvelaba que mantiene una relación muy especial con la dj a raíz de su papel en la serie de televisión que reflejó la vida de la vedette y el domador de elefantes: "Yo es que la quiero mucho a Sofía, entonces es mi amiga, entonces sí, sí, sí, sí. Nadie se merece sufrir y pasarlo mal". En cuanto a cómo fue interpretar el personaje de Chelo nos comentó que "para mí fue uff, uff, muy difícil. Bueno, me ha enseñado Chelo fotos de joven, sí, la mandíbula, la boca, sí, y fue increíble interpretarla, fue fundamental tomarme mil cafés con ella, prepararlo con ella, y el resultado fue bonito porque la gente de su entorno me veía a ella, así que reto conseguido".

