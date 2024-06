Joan Laporta desdeña el fichaje de Kylian Mbappé: "Me gusta la filosofía que tenemos en 'Can Barça'"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha desdeñado el flamante fichaje del delantero francés Kylian Mbappé por el Real Madrid, prefiriendo "la filosofía" que hay en 'Can Barça' gracias a La Masia, aunque confesando que los éxitos madridistas "no son las mejores noticias" en un contexto de "semanas y meses duros" entre los culés. "Han sido semanas y meses duros, pero esto es lo que corresponde a dirigir al Barça", declaró Laporta este martes a la plataforma televisiva Barça One. No son las mejores noticias que queremos los culés, lo que queremos es que el Barça gane la Champions", opinó sobre la reciente conquista del Real Madrid en el Estadio de Wembley. Además, el club merengue anunció el pasado lunes la incorporación de Mbappé. "Son libres de hacer lo que quieran, pero a mí me gusta la filosofía que tenemos aquí en 'Can Barça'. Hay jugadores que pueden llegar al primer equipo, además son jugadores que tienen presente y que de alguna manera configuran un equipo que será muy competitivo, y que en el terreno de juego estemos para competir y para ganar", alabó a La Masia. "Nuestra filosofía deportiva yo no la cambio, estoy orgulloso de ser del Barça. Y lo que hagan nuestros rivales... obviamente lo respeto, pero lo que me tiene ocupado es el Barça", indicó. "Es verdad que hemos pasado una travesía por el desierto. Cuando llegamos en abril del 2021, nos encontramos con un club en situación de riesgo y que tenía que resolverse en lo institucional, económico, deportivo, etc.", rememoró. "El club fue judicializado y ahí ya dijimos que se había hecho esta travesía por el desierto, que sería difícil para la transición económica. Salvamos al equipo de la ruina, continuamos con esa transición y cada vez estamos más cerca de salir de esta travesía", agregó. "Nosotros vinimos con la premisa de 'queramos al Barça' e intentaremos dar la vuelta a la situación. Estamos trabajando para hacerlo, lo tenemos cada vez más cerca, estamos a punto de dar unos resultados económicos positivos y queremos retornar a la situación del 1-1 en el 'fair play' que nos lastraba. Queremos acudir al mercado a fichar en las mejores condiciones, que no son las que teníamos al llegar porque entonces era de 1-4. Para que todo el mundo lo entienda, la situación de 1-1 es vender a uno para fichar a otro", explicó. Además, confirmó el retorno "esta temporada" al Spotify Camp Nou. "En esta transición hacia la recuperación económica hemos añadido con ambición apostar por el nuevo Camp Nou. Volveremos a finales de este año, si todo va bien. Vamos a volver y esto es cumplir un sueño colectivo. Los socios han tenido paciencia y han entendido que esto era necesario para no quedarnos atrás con el resto de clubes", avisó. "Podemos estar orgullosos del Barça. De hecho, yo en los momentos de máxima dificultad es cuando estoy más orgulloso de ser el Barça", subrayó al respecto de los títulos ganados por la institución culé en varios deportes y modalidades. "Podemos estar orgullosos porque se ha ganado la Champions Femenina en Bilbao y esperamos que en el balomano podamos levantar el título", auguró sobre la inminente Final Four. "En los momentos de máxima dificultad es cuando los jugadores están más orgullosos de ser del Barça. En la dificultad es cuando tenemos que estar más orgullosos de ser culés", reiteró. "Es un optimismo realista porque tengo conocimiento de causa de cómo está el club. Entonces me veo con fuerzas de transmitir ese orgullo de ser del Barça", repitió. "Lo tenemos que tener porque vamos por el buen camino y lo tenemos casi tocando. No hagamos que esto quede en nada, mantengamos la estabilidad, esta transición hacia la recuperación económica y el hacerlo compatible con la economía. Y que además los socios y socias podamos tener la ilusión y el orgullo de volver a casa esta temporada. Es una realidad y eso creo que tenemos que estar todos comprometidos para ayudar a todos plegados", recalcó sobre el Camp Nou. "Los socios y socias saben que estamos en un momento yo diría crucial, importante de nuestra historia, con ciertas dificultades. Pero es cuando hay que sacar el orgullo de ser del Barça y de ser 'culer'. Y además tienen máxima comprensión, y eso lo quiero agradecer como presidente. Porque volveremos al estadio con un entorno que estará al 60% de aforo, además las obras serán simultáneas a los partidos que jugaremos en casa. Esto puede crear ciertas incomodidades", advirtió. "Pero ya habremos vuelto, ya estaremos otra vez en casa. Durante este año acabaremos con un 75% de aforo. Y eso ya se acabará próximamente y tendremos el mejor estadio del mundo por comodidad, por seguridad, por tener un estadio muy productivo, pero también un estadio que nos permitirá mantenernos en la élite del fútbol y poder competir con otros clubes que han hecho el trabajo antes que nosotros", destacó. "Hemos sido valientes y en un momento de dificultad hemos decidido afrontar esto. Es la obra más importante de la historia del Barça, de la institución. Pues lo hemos hecho también por esto, porque se tenía que hacer, con tal de que pudiéramos tener una viabilidad deportiva y económica que nos permitirá muchos más ingresos. Y esos ingresos nos permitirán volver a la financiación y destinar una parte de esos ingresos a la gestión ordinaria del club", aseveró. "También habrá una parte para imprevistos que puedan sufrir. Estamos muy orgullosos de poder afrontar esta obra, que además es un sueño colectivo del barcelonismo, que hace muchos años que se tendría que haber hecho, que nosotros en una situación de máxima dificultad hemos podido hacer frente y estamos ya viendo que será una realidad. Solo hace falta dar una vuelta por el estadio porque es muy emocionante y ya se empiezan a ver las dos gradas. Esas serán las que estarán a disponibilidad del equipo", confirmó Laporta finalmente.

