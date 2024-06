Casemiro se convierte en nuevo accionista del Marbella FC

El futbolista brasileño del Manchester United Carlos Henrique Casemiro se convirtió este martes en nuevo accionista del Marbella FC, en "una oportunidad histórica para que el club siga proyectando su estrategia institucional y deportiva en el fútbol de élite", según un comunicado. "El Marbella FC se complace en anunciar que Carlos Henrique Casemiro, estrella del Manchester United, de la selección brasileña y cinco veces ganador de la Liga de Campeones, se convierte desde hoy en nuevo accionista de nuestra entidad", avanzó la entidad en redes sociales.* Con su incorporación a la estructura accionarial del club, "no solo el Marbella, sino también toda la ciudad, se sienten orgullosos de que un deportista de su dimensión mundial quiera pertenecer" a la entidad. "La confirmación de Casemiro como nuevo miembro del consejo de administración es una oportunidad histórica para que el club siga proyectando su estrategia institucional y deportiva en el fútbol de élite", destacaron. Para Casemiro "es un honor" unirse al proyecto del Marbella, recién ascendido a Primera RFEF. "Mi mayor motivación son las espectaculares posibilidades de crecimiento del club. He estado en Marbella con mi familia en varias ocasiones y tanto mis hijos, mi esposa y yo estamos enamorados de esta ciudad, con la que queremos estar ligados de por vida", aseguró. "Sin duda, juntos soñaremos en grande para llevar al Marbella a lo más alto, pero ahora hay que disfrutar de nuestro maravilloso ascenso a Primera", agregó el ex futbolista del Real Madrid y ganador de cinco Champions. Con este movimiento, el Marbella pretende "potenciar su hoja de ruta aliándose con un socio estratégico que ayudará desde su experiencia al crecimiento general". "La pasión, liderazgo y sentido de la responsabilidad que siempre han guiado a Casemiro en su carrera profesional son razones más que justificadas por las que desde hoy le abrimos las puertas de nuestra casa", concluyó el comunicado.

