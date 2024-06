Países Bajos da vía libre a Ucrania para usar los F-16 donados para atacar posiciones rusas

La ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren, ha manifestado que el Gobierno neerlandés no impedirá que Ucrania ataque posiciones militares rusas con los aviones de combate F-16 que tiene previsto suministrar a sus Fuerzas Armadas después del verano. "Estamos aplicando el mismo principio que hemos aplicado en la entrega de cualquier otra entrega de capacidades, que es la de que una vez que se las entreguemos a Ucrania, son de ellos para usarlas", ha manifestado Ollongren durante una entrevista con Politico. Según ha relatado la ministra de Defensa neerlandesa, su Gobierno tan solo exige a Ucrania que use estas capacidades militares en cumplimiento del Derecho Internacional y como defensa propia, "tal y como se establece en la Carta de Naciones Unidas". Así las cosas, interrogada sobre si existe algún tipo de veto al uso de armamento neerlandés contra las capacidades rusas, Ollongren ha recalcado que "no lo hay" , pero ha incidido en que los ataques de Kiev deben ir dirigidos contra "objetivos militares" y en defensa propia. Desde la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022, las principales potencias occidentales han suministrado decenas de paquetes de ayuda militar a Kiev, incluidos misiles de artillería, tanques e incluso algunos aviones de combate. El debate ahora, cuando ya se cumplen cerca de dos años y medio desde el estallido de la guerra, pasa por si estos países permiten a Ucrania el uso de los equipos militares donados contra capacidades militares rusas en su propio territorio. Moscú ha advertido de que esto implicaría la participación de estos Estados en el conflicto. El propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró la semana pasada que levantar las restricciones al armamento occidental para permitir a Ucrania atacar a Rusia permitirá a Kiev defenderse, si bien los aliados están divididos en esta cuestión.

Compartir nota: Guardar Nuevo