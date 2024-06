Noboa visitará Madrid el 14 de junio para reunirse con ecuatorianos emigrados

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene previsto retomar el 14 de junio en Madrid la reunión con la comunidad expatriada que no pudo mantener durante su anterior visita en mayo, aprovechando una escala previa a la conferencia de paz sobre Ucrania que tendrá lugar ese fin de semana en Suiza. Noboa, que realizó en enero su primera visita oficial a España como presidente ecuatoriano coincidiendo con la feria de turismo FITUR, programó para mayo un segundo viaje que sin embargo se vio interrumpido antes de tiempo "por temas internos", como explica la embajadora de Ecuador, Wilma Andrade, en una entrevista a Europa Press. En esta segunda visita estaba previsto que mantuviese reuniones con expatriados en Madrid, Barcelona y Murcia, por lo que Noboa ha reprogramado la agenda de su visita a Suiza para retomar la cita en la capital, el 14 de junio por la tarde. Madrid concentra a unos 128.000 de los más de 430.000 ecuatorianos residentes en España, por delante de los 70.000 de Barcelona o los 38.000 de Murcia. Andrade destaca que para esta nueva cita tampoco hay previstos encuentros con autoridades --tal como ya ocurrió en mayo--, aunque sí ha adelantado que es "posible" que haya una reunión bilateral de Noboa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechando la asistencia de ambos a la cumbre sobre Ucrania. En este sentido, la embajadora insiste en que España ha sido siempre un país "aliado" y que el mandatario ecuatoriano "busca fortalecer la relación bilateral, independientemente de la ideología y de la línea política" que rija en cada uno de los dos países. Asimismo, pone en valor la figura del Rey, quien ya recibió a Noboa en noviembre de 2023 cuando éste era aún presidente electo. EDUCACIÓN Y EMPLEO En aras de estas buenas relaciones, Andrade espera que España pueda seguir apoyando la histórica reivindicación de la eliminación de visado para los ecuatorianos en el espacio Schengen y ha llamado a abrir nuevos frentes de cooperación al margen del económico, con la vista puesta en aspectos culturales o de educación. La "ayuda internacional" que reclama Noboa no debe llegar "en armas ni en fusiles", sino por ejemplo mediante becas, para que estudiantes ecuatorianos puedan formarse en España. Andrade subraya que hay "una gran demanda", por lo que apela a la colaboración de instituciones públicas y privadas. "Los jóvenes son presa fácil para la delincuencia organizada", resume, para llamar no solo a la apertura de oportunidades de estudio sino también de empleo, algo en lo que quiere que España pueda abrirse a nuevas fórmulas de colaboración al margen de la ya asentada "migración circular", que permite la contratación para campañas concretas, por ejemplo en el sector de la agricultura. Andrade explica que desde la Embajada han detectado que los ecuatorianos pueden "cubrir una demanda" del mercado laboral español y cita los sectores de la construcción, la hostelería o los servicios de salud y cuidados. Cree que ayudaría tanto a Ecuador como a España y confirma que ya hay contactos con diferentes administraciones, así como con empresas privadas. España es a día de hoy el primer socio comercial de Ecuador en Europa y 120 empresas españolas dan empleo directo a más de 25.000 personas en el país sudamericano. Andrade reitera el interés por seguir estrechando lazos y atrayendo inversiones en sectores como el turismo, las energías renovables y las infraestructuras y espera que "muy pronto" pueda llegar una "buena noticia" con la confirmación de una inversión de más de 300 millones de dólares por parte de una empresa española, si bien no ha entrado en detalles. CUMBRE IBEROAMERICANA El desarrollo económico es, de hecho, una de las grandes promesas de Noboa, que convocará una reunión estrictamente empresarial al margen de la XXIX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en noviembre en la ciudad de Cuenca y a la que estarán invitados los jefes de Estado y de Gobierno de toda la región. Andrade confía en que de este foro pueda salir "un mensaje de unidad" y servir como "espacio de diálogo" y de "encuentro", pese a las tensiones diplomáticas entre algunos de los participantes. Una de estas tensiones tiene por protagonista Ecuador, después de que México rompiese relaciones diplomáticas tras el asalto policial a la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas. La embajadora cree que el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum es "un buen momento para reiniciar", toda vez que las relaciones entre Ecuador y México han sido "históricamente fraternas". No obstante, se ha ceñido a los argumentos de Noboa y ha recalcado que Ecuador "obró en Derecho" al entrar en la Embajada porque el asilo a Glas suponía un abuso. "El presidente (Noboa) es un demócrata que respeta la institucionalidad pública, que respeta el Estado de derecho y se somete a él", explica Andrade, que incide además en que "en Ecuador no hay perseguidos políticos". Con respecto a la situación de inseguridad en Ecuador, la embajadora ha considerado un éxito las medidas adoptadas por Noboa, entre ellas la declaración del conflicto armado interno. En este sentido, lamenta que Ecuador dejase de ser una "isla de paz" para convertirse en país de paso para las redes del narcotráfico, si bien matiza que el refuerzo militar se concentra en áreas y contextos "específicos", como pueden ser las cárceles o las fronteras.

