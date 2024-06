Laura Matamoros, una mamá todoterreno volcada en sus hijos tras su polémico paso por 'Supervivientes'

Intentando recuperar el tiempo perdido con sus hijos tras su polémico paso por 'Supervivientes', así hemos sorprendido a Laura Matamoros este fin de semana. Completamente volcada en sus pequeños Matías (6) y Benji (2), la influencer disfrutó de una jornada de lo más familiar en la que no faltaron los juegos en un parque cercano a su domicilio, ni un relajado paseo en el que la ex de Benji Aparicio demostró que es una auténtica madraza. Con la ayuda de una de las personas de servicio que trabajan para ella, la hermana de Diego Matamoros mostró su faceta más desconocida, la de mamá todoterreno, compartiendo confidencias y risas con sus niños mientras empujaba pacientemente el patinete en el que iba subido el benjamín de la casa. Espectacular tras los dos meses que pasó en Honduras, Laura presumió de tipazo con un look deportivo no apto para cualquier cuerpo. Top corto negro presumiendo de abdominales, shorts de lycra a juego, su melena rojiza recogida en una coleta de caballo y maxi gafas de sol de ciclista, una de las tendencias de la temporada. Centrada en sus hijos un año después de su separación de Benji Aparicio tras una relación de 6 años marcadas por las idas y venidas, la influencer está atravesando una de las etapas más tranquilas de su vida y, como ha confesado en 'Supervivientes', no descarta volver a enamorarse.

