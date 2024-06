Jesulín de Ubrique levanta pasiones en su regreso a los ruedos tras los demoledores dardos de Belén Esteban

El pasado 28 de mayo María José Campanario cumplía 46 años y para celebrarlo, a pesar de que lleva una vida alejada de los focos volcada en su familia, atendía en directo a Sonsoles Ónega en el programa que presenta en Antena 3, 'Y ahora Sonsoles'. Una entrevista teléfonica en la que la mujer de Jesulín de Ubrique hacía balance del gran momento personal que está atravesando y en la confesaba lo mal que lo han pasado por la presión mediática que sufrieron durante años. Unas declaraciones a las que Belén Esteban no tardaba en reaccionar en 'Ni que fuéramos... Shhh', arremetiendo contra la odontóloga y el torero y revelando el contenido de la carta que la de Castellón le escribió 'amenazándola' y faltándole al respeto, y a la que el torero "no tuvo cojones de contestar", como ha relatado al borde de las lágrimas: "Dedícate a tu familia y déjame en paz por tu bien. Y pesada tú (...) Piensa lo que puedes ganar o perder que sé que no te gusta que te toquen el bolsillo, guapa. 20 años mamando de una teta que no te pertenece solo porque eres fácil de lengua y una lerda que solo gana dinero a costa de los demás. Tú solita eres un meme, aprovéchalo" son algunas de las cosas que Campanario le escribió en su día. Lejos de quedarse ahí, Belén explotaba contra el de Ubrique y le tachaba de mal padre, asegurando que por suerte su hija Andrea tiene a su marido, Miguel, "que aunque no sea el padre que le haya engendrado, es el que se ha portado como un verdadero padre". Unas declaraciones con las que la princesa del pueblo parece dispuesta a desenterrar el hacha de guerra contra Jesulín y María José, pero que no han afectado en absoluto al torero, que este domingo ha reaparecido toreando un festival en la plaza de toros de San José del Valle, Cádiz, a pocos kilómetros de Ubrique. Con el apoyo en el tendido de su madre, Carmen Bazán, de su hermano Víctor Janeiro y de su cuñada Beatriz Trapote, pero no de su mujer -que ha preferido no eclipsar la vuelta a los ruedos de su marido tras el ataque de Belén Esteban- Jesús se dio un auténtico baño de masas recibiendo el cariño de todo el público, especialmente del sector femenino, a quien atendió gustosamente tanto a su llegada a la plaza como tras la corrida, en la que se ganó el aplauso unánime al cortar dos orejas. Muy discreto, y sin perder la sonrisa, el de Ubrique evitó pronunciarse sobre las últimas declaraciones de la madre de su hija Andrea, como también lo ha hecho una risueña Carmen Bazán, que orgullosa aseguró que su hijo sigue levantando pasiones "como siempre".

