Carvajal: "¿Por qué no la séptima?

Madrid, 1 jun (EFE).- Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, mejor jugador de la final de la Liga de Campeones que ganó su equipo al Dortmund (0-2) y autor de uno de los tantos, se preguntó que por qué no puede ganar su séptima Copa de Europa.

Carvajal igualó con seis títulos a Paco Gento y, junto a Luka Modric y Nacho Fernández, incluyó su nombre en la lista de jugadores con más Copas de Europa. En declaraciones a Bein Sports, se mostró ambicioso:

"No me ha tocado perder ninguna final y espero que siga la racha. Es algo maravilloso. Fantástico haber ganado la sexta y con gol. Ni en mis mejores sueños. ¿Por qué no la séptima? Queremos más, nos reseteamos a principio de temporada y queremos más. Ahora a celebrarlo", afirmó.

También narró cómo fue su gol: "He ido a rematar con determinación. Era un partido muy difícil y he podido abrir la lata", finalizó.