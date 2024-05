Leslye Headland presenta 'The Acolyte': "Los fans de 'Star Wars' pueden ser demasiado posesivos"

El próximo miércoles 5 de junio la saga 'Star Wars' continua su imparable expansión, de nuevo con una serie, con el estreno en Disney+ de 'The Acolyte'. Leslye Headland es la creadora de esta producción ambientada en la edad dorada de la Orden Jedi conocida como la Alta República. Se trata uno de los periodos más apreciados por los fans que hasta ahora nunca había saltado a la pantalla en ninguna serie o película. Algo que, reconoce Headland, añade una presión extra a la ya existente en una franquicia con una masa de seguidores tan numerosa y exigente como 'Star Wars'. Una auténtica legión de fans que "pueden ser demasiado posesivos" y reaccionar de forma negativa con excesiva precipitación y vehemencia, reconoce Headland que en una entrevista concedida a Europa Press durante su paso por Madrid para promocionar la serie también asegura que intenta, en la medida de lo posible, mantenerse al margen de todo ese ruido. "Trato de no ver mi trabajo en relación a las reacciones que pueda generar, intento no centrarme ni en las críticas positivas ni tampoco en las negativas. Tengo que mantenerme en el centro para seguir trabajando al máximo nivel", afirma la primera showrunner de una serie de 'Star Wars' que hace escasos días recibió el respaldo total y público de Kathleen Kennedy. La presidenta de Lucasfilm, que censuró rotundamente a esos presuntos seguidores que, usando la saga como excusa, han dado de nuevo rienda suelta a su odio. Y es que como ya sucediera con personajes como Rey (Daisy Ridley) o Rose Tico (Kelly Marie) en las películas o con Ashoka (Rosario Dawson) o Reeva (Moses Ingram) en las series, tanto la propia Headland como el reparto de 'The Acolyte' han sido objeto de ataques de odio criticando, meses antes de su lanzamiento, la serie y su diversidad con comentarios machistas o xenófobos. "Creo que la narración debe ser representativa de todas las personas. Operar ahora dentro de estas franquicias, con las redes sociales y el nivel de expectativas, es aterrador. Creo que Leslye lo ha pasado un poco mal y que muchas de las mujeres que entran en 'Star Wars' lo pasan mal. Debido a que la base de fans está tan dominada por los hombres, a veces son atacadas de maneras que pueden ser bastante personales", lamentó Kennedy en declaraciones a The New York Times. "Bueno, lo primero quiero decir sobre todo esto es que Kathleen ha sido una gran apoyo para de mí, no solo en esta serie, sino también como creadora en toda mi carrera. No recuerdo la última vez que alguien ha confiado en mí como artista tanto como ella, así que escuchar su apoyo en público para mí significa un mundo. Y además... creo que tiene razón", responde la cineasta. EL MUNDO MÁS ALLÁ TWITTER Y REDDIT "Yo estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Kathleen", secunda Dafne Keen, la joven actriz que da vida a la valerosa padawan Jecki Lon que, en referencia a esos comentarios machistas y racistas, lamenta que "vivamos en una época en la que nos sintamos cómodos diciendo cosas tan feas en foros públicos". La interprete, que ya lidió con una gran franquicia como 'X-Men' cuando dio vida a Laura Kinney, la joven mutante conocida también como X-23 en 'Logan', se niega a quedarse solo con los comentarios nocivos, y destaca la "pasión" que sienten los seguidores de sagas como Marvel o la propia 'Star Wars'. "También he visto mucha positividad de la que no se ha hablado porque tenemos una obsesión hoy en día con centrarlos en lo negativo, en el mundo Reddit, en el mundo Twitter y toda esa negatividad que no nos deja ver que la serie también está teniendo una recepción súper bonita", defiende la actriz. https://youtu.be/H1F4PIHwB0I?si=ls9VhTSJ6_JeEpwq La trama de 'The Acolyte' tiene lugar unos 100 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker y, por tanto, de los eventos relatados en las nueve películas de 'Star Wars'. Sus ocho capítulos siguen la investigación de unos misteriosos asesinatos de maestros Jedi que alguien está perpetrando en la galaxia en una época en la que la Orden vive aún sus años de máximo esplendor y poder. Una era "luminosa, emocionante y diferente" todavía inédita en las producciones de Lucasfilm, lo que ha permitido, según Headland, una "libertad artística" que ha agradecido mucho como creadora. "Es un ligero alivio trabajar con una parte del timeline de 'Star Wars' en la que tenía más libertad porque no conectaba con muchas otras cosas", se felicita la showrunner que, además, destaca que esto también aligera la carga para el público que "tiene también la libertad de disfrutar de la historia sin la necesidad de tener saber muchas otra cosas de la saga". Junto a Keen, completan el reparto de 'The Acolyte' Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss. Los dos primeros capítulos de la nueva serie de 'Star Wars' estarán disponibles en Disney+ el próximo miércoles 5 de junio y los seis restantes se lanzarán de forma semanal.

