Tana Rivera asegura que sí estuvo en el bautizo de su primo

El pasado viernes se celebró el bautizo de Carlos Fitz-James y una de las grandes ausencias fue Cayetana Rivera, quien se dejaba ver esa misma tarde en la plaza de toros de Las Ventas para apoyar a su tío Cayetano. Aunque nos dijo que sí acudiría a la fiesta del bautizo, parece que la joven quiso disfrutar con sus amigos y no llegó a aparecer por allí... al menos, no se la vio. Hoy, la hija de Eugenia Martínez de Irujo ha acudido a una jornada más de toros en Las Ventas y nos ha confesado que su tío Cayetano "está mejor" tras la cogida que sufrió el pasado viernes y le hemos preguntado por su ausencia en el bautizo de su primo. Con una media sonrisa en su rostro, la joven ha intentado evadir el tema y nos ha asegurado que "sí, estuve un rato después, lo que pasa que fui primero a ver a mi tío Cayetano, que al fin y al cabo estaba muy dolorido porque un golpe de un toro duele". Y, en parte, no miente, ya que seguimos los pasos de la joven y después de la cogida de su tío acudió al hotel donde estaba para preocuparse por su estado de salud... pero, ¿fue o no fue al bautizo?". Al mencionarle que estuvimos siguiendo sus pasos, Tana tiraba balones y fuera y contestaba: "¿Sí? no, hombre", pero zanjaba la polémica asegurando que "me llevo súper bien con todos mis primos y con todos mis tíos".

