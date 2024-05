Scholz defiende que la Comisión Europea no debería contar con apoyo de la extrema derecha el próximo mandato

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha defendido que la Comisión Europea no debería apoyarse en la extrema derecha para su próximo mandato, después de que la actual presidenta del organismo y candidata a la reelección, Ursula von der Leyen, haya dejado la puerta abierta a una posible colaboración con el bloque de Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) en el que se incluyen partidos de esta ideología. "Para mí, está claro que cuando se forme la próxima Comisión [Europea] no debe basarse en una mayoría en el Parlamento que también requiera el apoyo de los extremistas de derecha", ha manifestado Scholz en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en Berlín. En este sentido, el mandatario alemán ha dicho sentirse "muy entristecido por la ambigüedad de algunas de las declaraciones políticas" escuchadas recientemente. A finales de abril, Von der Leyen no descartó cooperar con el CRE, al que pertenecen también, entre otros, el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Hermanos de Italia. "Dependerá mucho de la composición del Parlamento y de quién esté en ese grupo", aseveró entonces la presidenta en respuesta a una pregunta del candidato ecologista, Bas Eickhout, sobre una posible colaboración entre los conservadores que lidera y la mencionada formación. A este respecto, Von der Leyen ha argumentado ante el Parlamento Europeo que trabajó "muy bien con Giorgia Meloni en el Consejo Europeo, como (lo hace) con todos los jefes de Estado y primeros ministros". La presidenta de la Comisión sí ha descartado en cualquier caso colaborar con la extrema derecha de Identidad y Democracia, que aglutina a formación euroescépticas del centro y norte de Europa como Alternativa para Alemania (AfD), Reagrupación Nacional (Francia) o Liga (Italia). Von der Leyen es la candidata del Partido Popular Europeo (PPE) a un nuevo mandato de cinco años como presidenta de la Comisión Europea. Para ello necesita el apoyo de la mayoría simple del Parlamento Europeo salido de las elecciones previstas para los días 6-9 de junio.