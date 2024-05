Comunicado de Antonio Tejado y su familia tras una reunión de más de tres horas con su abogado

Antonio Tejado sigue decidido a guardar silencio y a no hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación, siguiendo el consejo de su abogado, hasta que se celebre el juicio por el que podría volver de nuevo a la cárcel si es declarado culpable de ser el autor intelectual del violento robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. En esa actitud es en la que le hemos visto todos estos días desde que recibió la libertad provisional sin fianza. Impasible, con el rostro serio y sin ganas de hacer ninguna declaración, Antonio se ha dejado ver en numerosas ocasiones ante las cámaras, la última este viernes. Tejado acudía al despacho de su abogado, Fernando Velo, acompañado por su hermano Chema. Minutos más tarde lo hacía su madre, María José, que evitaba hacer cualquier tipo de declaraciones ante esta reunión que ha durado tres horas. Finalmente, a la salida, ha sido su abogado quien ha asegurado ante las cámaras que "la familia ha pedido respeto en el comunicado este y lo que se tenía que decir ya se ha dicho"... pero, ¿qué comunicado? El despacho de abogados del sobrino de María del Monte ha emitido un comunicado en el que lamentan "un incremento desmedido de la presión mediática, que le has imposible el desarrollo cotidiano de sus vidas". Por ello, solicitan "a los medios de comunicación el máximo respeto a su intimidad". Según este texto se ha ejercido el derecho fundamental a la información con "modos y métodos" no amparables por este que suponen "un atentado contra la libertad y la intimidad no solo de Antonio Tejado sino también de su familia, entre quienes se encuentran personas anónimas que se han mantenido siempre ajenas a los medios de comunicación". Además, advierten que "mientras el procedimiento judicial siga su curso" la familia de este "no efectuarán ninguna declaración ante la prensa".