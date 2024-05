Waller (Fed) afirma que los factores que han reducido el tipo de interés natural podrían revertir su tendencia

Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha afirmado que el tipo de interés natural (r*) podría haber disminuido por cambios "considerables" en la demanda de activos seguros a escala mundial, aunque también ha advertido de que un gasto fiscal insostenible podría revertir esa tendencia. La r* sería la tasa neutral que no aumentaría ni reduciría la actividad económica en un hipotético escenario de pleno empleo e inflación del 2% y ausencia de crisis. "Estados Unidos se encuentra en una senda fiscal insostenible", ha asegurado Waller este viernes. "Si el crecimiento de la oferta de bonos del Tesoro comienza a superar la demanda, esto significará precios más bajos y rendimientos más altos, lo que ejercerá una presión al alza [sobre la r*]". No obstante, dicha tasa no puede cuantificarse en tiempo real y está sujeta a incertidumbre. En este sentido, las últimas estimaciones de Fed publicadas en marzo la situaban entre el 2,4% y el 3,8%. "Un hecho diferencial de la r* es que se trata de un concepto teórico sin ningún método fiable y directo para determinar su valor", ha reconocido Waller.