Samara, discreta sobre las suculentas ofertas que la familia de Antonio Tejado ha recibido para hablar en televisión

En un discreto segundo plano desde que Antonio Tejado entró en prisión el pasado 12 de febrero acusado de ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte, se ha especulado mucho con la posibilidad de que su madre, María José García, o su hermano Chema rompiesen su silencio para defenderle en un plató de televisión o en alguna de las revistas más importantes de nuestro país. Una posibilidad que cobró fuerza cuando la Fiscalía solicitó que el ex de Chayo Mohedano saliese en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros. Una elevada cantidad que no tendría y por la que se rumoreó que su familia podría estar dispuesta a dar el salto definitivo a la fama concediendo su primera exclusiva. Algo que tanto María José como Chema no tienen intención de hacer. Y eso que las ofertas que han recibido alcanzarían cifras nada desdeñables. Según 'Espejo Público', a su madre le habrían ofrecido hasta 60.000 euros por sentarse en el plató de un conocido programa de televisión, y una revista le habría puesto sobre la mesa un cheque de 20.000 euros a cambio de una entrevista. En cuanto a su hermano, las cantidades alcanzarían los 40.000 euros en el caso de la pequeña pantalla, y 10.000 por hablar en una revista. Además, y aunque podría parecer que el testimonio más esperado y codiciado sería el de Antonio, ningún medio de comunicación le habría hecho una oferta, puesto que el juicio no se ha celebrado todavía y continúa como investigado en el atraco a la vivienda de su tía. Lo que se desconoce es si Samara Terrón, novia de Tejado, también habría sido tentada por algún programa o revista para dar su versión. Algo que la joven ni confirma ni desmiente. Inseparable del ex de Chayo Mohedano desde que salió de prisión este lunes, ha salido del piso que comparten en el centro de Sevilla para hacer unos recados y, abrumada por una presión mediática a la que no está acostumbrada, ha dejado claro que no va a decir "nada". Muy discreta, Samara ha preferido no dar ningún detalle sobre cómo se encuentra Antonio y cómo han sido estos primeros días a su lado tras 98 días en la cárcel. Insistiendo en que no va a hablar absolutamente nada, la sevillana ha dejado en el aire si la familia de Antonio estaría valorando conceder alguna exclusiva o si, por el contrario -y todo apunta a que es así- siguen firmes en su intención de guardar silencio.