Patricia Cerezo y Ramón García se reencuentran en la graduación de su hija Verónica

Tras un nuevo año académico, los más jóvenes han llegado al final del curso con muchas ganas de verano y descanso después de un año de mucho trabajo. En esta ocasión fue el British Council School de Madrid el que celebró su fiesta de graduación donde pudimos ver a algunos rostros conocidos de nuestro país. Este fue el caso de Patricia Cerezo y Ramón García que volvieron a verse las caras en la gradación de su hija menor, Verónica. A pesar de su separación en 2021 después de 24 años de matrimonio, la colaboradora y el presentador siguen manteniendo una muy buena relación y así lo han demostrado en uno de los momentos más importantes de la vida de su benjamina, que en unos meses comenzará sus estudios universitarios. A pesar de la cordialidad entre ambos, Ramón abandonaba la cita unos minutos antes que su ex mujer y su hija para evitar que les fotografiasen juntos y acaparar todas las miradas a las puertas del centro escolar. Radiante de felicidad y con un favorecedor vestido azul de estampado floral, Patricia no pudo ocultar una gran sonrisa en el rostro al posar con Verónica, muy elegante con un diseño con escote en uve en color mostaza con pedrería. A pesar de que su relación con Kiko Gámez -que dura ya dos años- está más que consolidada, la tertuliana de '¡De viernes!' prefirió asistir a la graduación de su hija en solitario. Mientras, se desconoce si su exmarido ha rehecho su vida amorosa, pero en esta ocasión se dejó ver solo. Entre los asistentes, también pudimos ver a la actriz Cayetana Guillén Cuervo y su marido Omar Ayyashi que acamparon a su hijo Leo en su graduación. Al igual que los anteriores, también ellos se mostraron muy felices y orgullosos de su 'niño' tras haber finalizado una etapa de estudios muy importante en su vida. Siempre ideal, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de nuestro país apostó por un total look blanco con un traje sastre impecable, chaleco a juego y zapatos de plataforma y bolso al tono. Acierto total y uno de los estilismos más aplaudidos en lo que a madres de Comunión y graduación se refiere.