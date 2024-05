'Ni que fuéramos Shhh' vuelve a la pantalla a través del canal TEN

Tras una semana en los canales de streaming, 'Ni que fuéramos Shhh' triunfa y consigue volver a la pantalla a través del canal 'TEN'. A partir del próximo lunes 3 de junio, la pura esencia de 'Sálvame' volverá a colarse en los hogares de toda España a través de la pantalla. Todo un triunfo que ha sido posible por la gran audiencia que han conseguido estos siete primeros días. Este salto a la televisión nacional ha emocionado a todos los colaboradores del programa, que no conocían la noticia que les iba a comunicar la organización del Canal Quickie. Un emotivo vídeo ha sido la manera en la que todos se han enterado en directo: "Hoy se cumplen once meses de vuestro despido. Os obligaron a salir por la puerta de atrás tras 14 años siendo líderes. Le dijeron a todo el mundo que erais telebasura, hicieron todo lo posible para que nadie os volviera a contratar, os hicieron creer que la tele ya no os quería y llegasteis a dudar de vosotros mismos, pero no lo han logrado. La gente os quiere, la tele os necesita y hoy es uno de esos día que lo cambia todo. A partir del próximo 3 de junio os tendrán que mirar a la cara, el 3 de junio volvéis a las casas de toda España a través de la tele de siempre" comunicaban. Será a través del canal 'TEN', "un canal accesible a todo el mundo, que todas, todos y todes preparen el 10 en su mando porque lo que pone el público solo el público lo puede quitar". Ahora sí que "empieza el juego de verdad". Todo un triunfo para canal Quickie, para todos los colaboradores y sobre todo, para ese equipo que hay detrás de este formato que ya ha hecho historia.