Nagel dice que el BCE debería esperar hasta septiembre para un segundo recorte de tasas

(Bloomberg) -- Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, afirmó que el Banco Central Europeo probablemente debería esperar hasta septiembre para volver a recortar las tasas de interés después de empezar a reducir los costos de endeudamiento en junio.

En declaraciones a Bloomberg Television, el jefe de la política monetaria alemana advirtió sobre el riesgo de que la flexibilización esperada para el próximo mes se repita con demasiada rapidez.

“Si hay un recorte de tasas en junio, tendríamos que esperar, y creo que tendríamos que esperar quizás hasta septiembre”, dijo el viernes en una entrevista al margen de la reunión de gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Siete en Stresa, al norte de Italia.

Los comentarios de Nagel se producen a menos de dos semanas de una reunión crucial, en la que se espera que los funcionarios reduzcan los costos de endeudamiento por primera vez desde la conclusión de una campaña de ajuste sin precedentes. Lo que ocurra después no está tan claro, ya que un mayor crecimiento, una inflación persistente y un obstinado crecimiento salarial reducen las posibilidades de una serie de rápidos recortes consecutivos de las tasas de interés.

La mayoría de los responsables políticos no se han pronunciado sobre lo que ocurrirá después de junio, aunque Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo, sugirió la semana pasada que se opondría a un recorte en julio.

Los mercados siguen apostando por un primer recorte de un cuarto de punto el mes que viene, con una probabilidad del 60% de que se produzca otra reducción en septiembre. La probabilidad de un tercer recorte este año ahora es de una entre tres, lo que supone un cambio con respecto a la semana pasada, cuando las tres disminuciones estaban prácticamente descontadas.

Recortes en esas tres reuniones alinearía las acciones del BCE con su calendario de previsiones trimestrales. De este modo, los banqueros centrales dispondrían de un análisis más exhaustivo en el que basar sus decisiones, aunque no hayan tenido en cuenta este calendario a la hora de endurecer su política monetaria.

Nuevos datos del BCE del jueves mostraron que un indicador clave de los salarios de la eurozona inesperadamente no logró desacelerarse a principios de 2024, una señal de advertencia para las autoridades que cuentan con una desaceleración para mantener el repliegue de la inflación. Los salarios negociados aumentaron un 4,7% respecto al año anterior, igualando un récord establecido en el tercer trimestre del año pasado.

“No fue una sorpresa para mí que los datos salariales fueran bastante sólidos”, dijo Nagel. “Los datos salariales suelen ser una especie de indicador rezagado, por lo que lo que vimos en los últimos datos está relacionado con las tasas de inflación del pasado”.

Destacó que “muchos pagos únicos están incluidos en los datos salariales actuales”, y añadió que “creo que se avecina algo de alivio”.

“Sin embargo, los datos salariales siguen siendo sólidos, por lo que tenemos que mantener la vigilancia al respecto”, afirmó.

Esta semana, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que confía en que la inflación está bajo control, aunque también se niega a comprometerse con una determinada trayectoria de tasas después de un probable primer recorte en junio.

Nagel señaló que lo que espera “para los próximos meses es que la inflación baje aún más: la inflación subyacente está disminuyendo y la general ya bajó. Así que está aumentando la probabilidad de que en 13 días veamos el primer recorte de tasas en la eurozona”.

El homólogo estonio de Nagel, Madis Muller, dijo a Bloomberg por separado el viernes que el aumento en los salarios de la eurozona no descarrilaría el actual retroceso de la inflación y no impediría que el BCE baje las tasas en junio.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Nagel Says ECB Should Wait for September for Second Rate Cut (2)

