Máximo tribunal de la ONU ordena a Israel detener las operaciones militares en Ráfah

(Bloomberg) -- El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó a Israel que detuviera inmediatamente sus operaciones militares en la región de Ráfah, en la franja de Gaza, accediendo parcialmente a una petición de Sudáfrica en un caso sobre acusaciones de genocidio.

Israel debe abrir el paso fronterizo de Ráfah a la ayuda humanitaria y presentar un informe sobre las medidas que está tomando para ello en el plazo de un mes, dictaminó el viernes la Corte Internacional de Justicia por 13 votos a favor y 2 en contra. Las sentencias de la CIJ son vinculantes, sin derecho de apelación, pero no dispone de ningún mecanismo para hacer cumplir las órdenes.

“La catastrófica situación humanitaria en la franja de Gaza se ha deteriorado aún más” desde que el tribunal adoptó su orden del 28 de marzo, declaró el presidente del tribunal, Nawaf Salam, al leer el veredicto. “Y la situación humanitaria debe considerarse desastrosa”, afirmó, mientras el tribunal también ordenó a Israel que permitiera “el acceso sin trabas” de los inspectores de la ONU y otros organismos internacionales que investigan las acusaciones de genocidio.

En las audiencias celebradas la semana pasada, Sudáfrica había pedido al tribunal que emitiera una orden urgente para proteger a los palestinos de Gaza de “violaciones irreparables” de sus derechos. Israel negó en esas audiencias que esté cometiendo genocidio en Gaza y dijo que la petición de Sudáfrica tenía “distorsiones flagrantes”.

“Quienes exigen que Israel detenga la guerra, exigen que Israel decrete el cese de su existencia. No aceptaremos eso”, afirmó el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, en un post en X, reaccionando al veredicto del viernes. “Seguimos luchando por nosotros y por todo el mundo libre”.

Danny Danon, parlamentario del partido gobernante de Netanyahu, Likud, y exembajador de Israel ante la ONU, calificó la decisión de la CIJ de “escandalosa” y dijo que Israel no detendrá las operaciones que están “destinadas a traer de vuelta a casa a los rehenes retenidos en Gaza y a derrotar a Hamás”.

Pero Sudáfrica acogió con satisfacción el fallo.

“Orden innovadora”

“Esta orden es innovadora ya que es la primera vez que se hace mención explícita a que Israel detenga su acción militar en cualquier área de Gaza, esta vez específicamente en Ráfah”, dijo en un comunicado el asesor especial del departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Zane Dangor. “Esto es un llamado de facto a un alto el fuego”.

Dangor añadió que su Gobierno se acercará al Consejo de Seguridad de la ONU para pedirle que actúe según la orden de permitir la entrada de investigadores internacionales a Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizará una consulta telefónica con el fiscal general de Israel y varios ministros del gabinete, incluido el ministro de Justicia, Yariv Levin.

Si bien la CIJ puede declarar que un Estado viola las reglas de guerra o la Convención sobre Genocidio, no puede juzgar ni castigar a nadie. Esa tarea fue encomendada a la Corte Penal Internacional, que cuenta con un fiscal que puede investigar y acusar a personas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos casos luego son juzgados por la CPI, que también tiene su sede en La Haya.

Órdenes de arresto

El lunes, el fiscal jefe de la CPI dijo que está solicitando órdenes de arresto para Netanyahu y el líder Hamás, Yahya Sinwar, por cargos de crímenes de guerra. Un panel de jueces de la CPI considerará si acepta la solicitud del fiscal.

La decisión del viernes se produce casi cinco meses después de que Sudáfrica pidiera a la CIJ que ordenara a Israel poner fin a su guerra contra Hamás en Gaza y dictaminar que sus acciones constituyen genocidio. El tribunal superior de las Naciones Unidas dijo a Israel que debía proteger a los habitantes de Gaza, pero no exigió un alto el fuego inmediato en su fallo provisional del 26 de enero.

El genocidio se define como el asesinato de miembros de un grupo nacional, étnico, racial y religioso, con la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo. El marzo, el tribunal había ordenado a Israel que debía garantizar medidas para la prestación sin obstáculos de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que necesitan con urgencia los palestinos en Gaza.

Israel siguió ignorando las órdenes anteriores de la CIJ, dijo Sudáfrica al tribunal en su solicitud del 10 de mayo, al tiempo que pidió que se indicaran medidas provisionales adicionales. Dijo que las medidas provisionales indicadas anteriormente por el tribunal no eran capaces de abordar plenamente lo que denominó “nuevos hechos y cambios en la situación” en Gaza.

Ráfah, que limita con Egipto, tenía alrededor de 1,4 millones de civiles antes de que el Ejército israelí comenzara a instarlos a abandonar el lugar a principios de mayo. La mayoría de esas personas huyeron allí después de que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre, algo que Israel alentó cuando sus fuerzas se concentraron inicialmente en las zonas del norte de la franja de Gaza.

Traducido por Paulina Steffens.

--Con la colaboración de Galit Altstein y Paul Wallace.

