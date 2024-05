Hamilton: Ha sido un día bueno, probablemente el mejor del año hasta ahora

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que marcó este viernes el segundo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco, el octavo del Mundial de F1, que se disputa en las estrechas calles del principado de la Costa Azul, declaró tras los ensayos que "ha sido un día bueno, probablemente el mejor del año hasta ahora".

"Ha sido un día bueno, probablemente el mejor del año hasta ahora, y el coche está funcionando de forma muy positiva", declaró Sir Lewis, de 39 años, que hizo sonar 103 veces en 'God Save The Queen' y que también posee el récord histórico de 'poles' en la F1, con un total de 104.

"Esta pista es alucinante, en un coche de F1 y me lo he pasado en grande hoy. Me sorprendió agradablemente el nivel de agarre y la forma en la que respondía el coche, lo que hizo el pilotaje bastante más agradable que los dos años anteriores", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que el año próximo pilotará en Ferrari.

"En la segunda sesión me sentí algo menos a gusto", señaló Hamilton, que había marcado el mejor tiempo en el entrenamiento matinal. "Así que tenemos mucho trabajo por delante esta noche para mejorar las tandas largas y el 'graining' delantero", añadió.

"Con poca carga de combustible iba bastante bien y no queremos perder eso; pero ahora tenemos que centrarnos en las tandas largas", apuntó Hamilton después de los entrenamientos libres de este viernes en Mónaco, donde ganó tres veces (2008, 2016 y 2019). EFE

