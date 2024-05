Fin de fiesta con los objetivos cumplidos para la Real Sociedad, no tanto para el Atlético

San Sebastián 24 may (EFE).- La Real Sociedad pone el colofón a una gran temporada ante el Atlético de Madrid, en un partido intrascendente para ambos a todos los efectos pero con peores sensaciones entre los rojiblancos, derrotados estrepitosamente la pasada jornada en el Metropolitano por Osasuna (1-4) y fuera del podio de la liga.

Los deberes de los donostiarras quedaron hechos con el triunfo ante el Betis la pasada jornada (0-2), que otorgó el premio de la Liga Europa y una buena lluvia de millones con respecto a los que percibiría como séptimo clasificado jugando la Conference League, un premio menor a lo que ha acostumbrado la Real de Imanol Alguacil a su afición en los últimos años.

Augurar un once inicial en un encuentro en el que hay más emociones que emoción por el resultado es complicado, sobre todo porque después de los tres días de fiesta con los que Imanol obsequió a su equipo al ganar en Sevilla solo ha habido dos relajadas sesiones de preparación y el técnico tiene muchas dudas.

Se despiden los tres jugadores cedidos, Kieran Tierney, André Silva y un Javi Galán que no entra en la convocatoria.

Los rojibancos quieren sumar su tercera victoria seguida a domicilio después de los triunfos en Mallorca (0-1) y frente al Getafe (0-3). Los partidos fuera de casa han apeado al equipo de la lucha por el título, ya que como local solo se ha dejado 8 puntos, uno más que el Madrid, pero como visitante nada más y nada menos que 30, lo que le hace estar a 21 puntos del liderato.

En el entrenamiento de este viernes, antes de poner rumbo a San Sebastían por la tarde, Diego Pablo Simeone no despejó la duda de la posición de Llorente en Anoeta. Podría actuar como carrilero derecho o en el medio campo, y este hecho influiría en la inclusión en el once titular de César Azpilicueta o Arthur Vermeeren, tras no realizar ningún ensayo en la práctica matutina.

Álvaro Morata apunta de nuevo a la suplencia pese a marcar el único tanto del Atlético de Madrid la pasada jornada y estar en plena lucha por el trofeo Zarra (trofeo que se le otorga al máximo goleador nacional) ya que se encuentra con 15 goles, empatado con el jugador del Getafe Borja Mayoral que se encuentra lesionado y no podrá participar en la última jornada liguera.

Con las bajas confirmadas del argentino Nahuel Molina y el español Pablo Barrios, ambos por lesión y del sancionado brasileño Gabriel Paulista por acumulación de tarjetas, cuatro de las cuales las vio curiosamente con el Valencia, su anterior equipo, se le ha sumado la previsible ausencia del central montenegrino Stefan Savic, que por tercer día consecutivo no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros, en lo que podría ser su último partido con la camiseta rojiblanco.

En sus últimos cinco enfrentamientos en Anoeta, el balance está a favor de los rojiblancos con tres victorias, un empate y una derrota, a la que hay que sumar la victoria de los ‘txuri-urdines’ en los octavos de final de la Copa del Rey de 2022, donde los vascos eliminaron al Atlético de Madrid tras vencerlos por 2-0.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Pacheco, Le Normand, Elustondo, Tierney; Turrientes, Merino, Brais; Becker y Oyarzabal.

Atlético de Madrid: Oblak; Azpilicueta, Hermoso, Witsel, Giménez, Lino; Koke, De Paul, Llorente; Correa y Griezmann

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano)

Estadio: Anoeta

Horario: 16:15 CET (-2 GMT)

Puestos: Real Sociedad (6º con 60 puntos) y Atlético de Madrid (4º con 73 puntos)

La clave: La falta de incentivos en este partido aboca el mismo a un encuentro abierto y ofensivo.

El dato: La Real cerrará la temporada con 28 jornadas en puestos de Liga Europa, todo un éxito tras haber competido en Champions.

Las frases:

Imanol Alguacil: "Esta es la mejor temporada de las cinco que he dirigido a la Real Sociedad".

Simeone: "Intentar revertir el partido malo que hicimos contra Osasuna y cerrar de la mejor manera LaLiga".

El entorno: La afición tiene ganas de celebrar y despedir una gran temporada de su equipo y se espera una entrada sobresaliente en el cierre de la liga en el Reale Arena.