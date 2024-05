Alexander Zverev: "Voy a jugar contra el mejor Rafa Nadal"

El tenista alemán Alexander Zverev dejó claro este viernes que en su cabeza tiene prepararse para medirse al "mejor Rafa Nadal" en una primera ronda caprichosa que deparó el sorteo de Roland Garros. "En mi opinión, voy a jugar contra el mejor Rafa Nadal. Eso es lo que espero que sea. Espero que esté en su mejor momento. Espero que juegue el mejor tenis que haya jugado en mucho tiempo en esta cancha. Creo que va a ser el mejor Rafa Nadal. Creo que estará en su mejor momento y esa es mi mentalidad de cara a este partido", dijo. El reciente campeón de Roma no se fía de un Nadal 14 veces campeón del Abierto de Francia, a pesar de que el español está buscando su mejor versión con pocos partidos en 2024 y tras un 2023 en blanco. El número 4 del mundo, tres veces semifinalista en París, deseaba medirse con el rey de la tierra, pero no en el debut. "Quería volver a jugar contra Rafa en mi carrera, en su carrera, porque no quería que mi último recuerdo de mí jugando contra Rafa fuera el de salir de la cancha en silla de ruedas. Idealmente me hubiera gustado jugar contra él en la última fase del torneo, pero así son las cosas ahora", confesó. "Él no es cabeza de serie este año y es un sorteo difícil, pero es un sorteo difícil para los dos. Veremos cómo va el lunes", añadió un Zverev que en 2022 sufrió una grave lesión en su tobillo en la semifinal de Roland Garros contra Nadal.