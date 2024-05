Xavi: "El presidente siempre me ha ido de cara, ha sido honesto y seguro que lo será cuando nos veamos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado este domingo que el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, "siempre" le "ha ido de cara" y también "ha sido honesto", en alusión a su futuro, y ha vaticinado que "seguro que lo será" otra vez cuando se reúnan al acabar esta temporada para decidir sobre su continuidad. "El presidente siempre me ha ido de cara, ha sido honesto y seguro que lo será cuando nos veamos, nada más", declaró Xavi en rueda de prensa desde el Estadi Olímpic Lluís Companys, tras la victoria del Barça por 3-0 ante el Rayo Vallecano en la 37ª jornada de LaLiga EA Sports. Durante ese encuentro, parte de la grada criticó a Laporta. "Con total sinceridad, esto no me ha gustado, evidentemente. No me gusta cuando apuntan a una persona del club, ya sea el presidente, sea el entrenador o sea un futbolista. No me gusta, no me gusta y no es agradable para mí porque yo lo que quiero es que en la familia estemos bien, que todo el mundo esté contento, feliz y se apoyen a todos", dijo. "Pero es el público el que decide, yo contento a nivel personal evidentemente. Corean mi nombre, siento el cariño y la estima de la afición, pero por el otro lado no me ha gustado lo de los cánticos en contra del presidente", añadió el entrenador del Barça, habiendo ya asegurado de manera matemática el segundo puesto en LaLiga. "Hemos mejorado el juego, aunque evidentemente la gente dirá '¡pero qué dices?' porque al final es el resultado el que te da la razón. Pero yo creo que hemos mejorado en el juego lo que queremos. El año pasado no lo encontramos muchas veces y ahora hemos competido mejor. Este año pienso que no hemos competido bien en muchos momentos, sobre todo en los momentos claves, por los ajustes en la defensa, los duelos individuales perdidos, etc., detalles que nos han hecho no luchar en el momento justo para la semifinal de Champions, la Copa del Rey en San Mamés, los partidos de tú a tú con el Girona y el Madrid", argumentó. "Ahí ha sido cuando hemos fallado y no hemos competido bien. Igual que el año pasado competimos mejor pero jugamos peor, pienso que éste hemos mejorado. Bueno, no lo pienso; es que al final cuando analizas el juego, estamos mejor situados y generamos muchas más ocasiones que el año pasado. Pero se trata de estar cerrados, se trata de no cometer errores y este año hemos cometido demasiados errores, en muchos momentos hemos regalado los partidos", indicó Xavi al respecto. Sobre Laporta, poco más habló. "He venido directo aquí y no sé si ahora nos veremos, normalmente lo hacemos. Y a partir de aquí, pues contento, satisfecho, el segundo lugar era el objetivo después de no poder luchar por la Liga. Felicitar al Madrid, que pienso que ha hecho una Liga extraordinaria, la puntuación que ha hecho es muy meritoria y a nosotros ha faltado ese punto competitivo que tuvimos la temporada pasada para poder llegar vivos hasta el final", subrayó Xavi. "Estoy tranquilo, estuve con Deco el otro día, con el vicepresidente Rafa [Yuste] y viajamos juntos a Almería. Me transmiten calma, tranquilidad, que es lo que pedíamos hace tres semanas, estabilidad, proyecto e ilusión, para mí no cambia absolutamente nada porque nadie me ha dicho lo contrario", explicó el entrenador azulgrana sobre su futuro. "Cuando ha habido una noticia que explicar, yo he salido aquí, he dado la cara y me he explicado, y pienso que me ha abierto en canal muchas veces. Me pasó en enero, a finales de enero, en lo que decidí por el bien del club. Hace tres semanas más o menos que decidimos mi continuación porque noté la confianza de todo el mundo que decide cosas aquí; y sobre todo, ya dije, de los futbolistas también. Y para mí nada cambia, no hay ninguna noticia que anunciar. Si hubiera alguna, pues ya la anunciaremos, pero por mí y por la gente que decide cosas en el club, no ha cambiado absolutamente nada", agregó. En este sentido, admitió que comenta con Deco algunos planes de cara al curso que viene. "Estamos en contacto permanente para ir planificando y sí, en las decisiones que se tomen, tendremos que hablar con los jugadores", recalcó Xavi durante su rueda de prensa. "Aquí siempre hay ruido, hay muchos medios de comunicación que cubren el día a día de nuestro club y es normal; no diría normal, pero suele pasar, es que suele pasar. Hay que aceptarlo, sabemos dónde estamos y sí, insisto, muchas veces es desagradable y cruel, te hacen sentir pequeñito, pero esto va de ganar partidos y de jugar bien", recalcó. Por último, comparó esta campaña con la anterior. "Lo que ha cambiado es el Real Madrid, que este año ha competido mejor, ha hecho una puntuación si no histórica, se le acercará, y que estamos delante de uno de los mejores clubes del mundo actualmente. No hay que olvidar que están en la final de la Liga de Campeones", señaló Xavi. "Por lo tanto, estamos luchando contra este equipo, aunque sea nuestro rival y no nos gusta, pues están ahí, es un superequipo. Están compitiendo, el año pasado competimos nosotros mejor, este año han hecho una puntuación que prácticamente es muy difícil ganarles", concluyó.