María Pedraza y Jason Fernández pasean su amor por el Longines Global Champions Tour 113

María Pedraza y su pareja, Jason Fernández, lo han vuelto a conseguir. Han sido el objetivo de las cámaras en el Longines Global Champions Tour 113 en el Club de Campo Villa de Madrid. Si hace unos días les veíamos comiéndose a besos en el Mutua Madrid Open, este domingo han sido los claros protagonistas del concurso de hípica. La pareja ha decidido disfrutar de un plan de fin de semana distinto, han derrochado elegancia en esta competición de saltos y se han mostrado como dos aficionados más entre todos los allí presentes. Demostrando que su amor va viento en popa, la pareja sigue sumando momentos juntos. Fue el verano pasado cuando Jason y María iniciaron su romance y desde entonces, aunque han sido pocas las veces que se han dejado ver juntos, no se han separado ni un solo momento. La revista 'Diez Minutos' destapó este amor con unas fotografías en las que podíamos verles juntos, compartiendo momentos de lo más románticos con gestos cariñosos y besos que reflejaban perfectamente el idilio veraniego que vivían. Ahora, su relación es un hecho. De la mano, sonrientes y demostrando que su amor está en el aire, la pareja ha aparecido con dos looks muy sofisticados para la ocasión... sobre todo porque no han pasado desapercibidos. La actriz ha lucido una combinación ideal, perfecta para estos días primaverales: un jersey corto de manga corta y una falda lápiz, de corte midi, efecto piel en color granate que ha conjuntado con un mini bolso en el mismo tono. Para el calzado, debido al buen tiempo en la capital, María ha apostado por unas sandalias abiertas. Jason ha recurrido a un look simple, pero ideal también con tonos oscuros: pantalón wide leg y camiseta en color negro, con una blazer oversize en color tierra. En este caso, parece que el actor todavía no ha comenzado con el cambio de armario ya que para el calzado ha apostado por un zapato con maxisuela.