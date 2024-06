Laso: "Lo que más me duele es no haber sacado mi juego"

Bilbao, 2 jun (EFE).- El navarro Unai Laso aseguró que "lo que más" le dolió de la derrota por 22-5 frente a Jokin Altuna en la final del Campeonato Manomanista es "no haber sacado" su juego habitual para haber poder disputar la gran 'txapela' de la temporada de pelota vasca.

"Entrené todo lo que pude, hice un trabajo mental muy bueno, pero no me ha salido un buen partido. Jokin ha acertado mucho con los saques y yo no estaba cómodo en la cancha, pero no le quito ningún mérito. Ha jugado un gran partido y ahí está el resultado", apuntó el navarro en su valoración del partido.

Laso admitió que "no hubo manera" de hacer frente a Aktuna. "Si llego a tener otro rival igual cambiaría la cosa, pero ha jugado perfecto y ha sido mucho más que yo. No he disfrutado. Veía que me venía la pelota encima y no hacía daño. En los últimos tantos he podido sacar un poco mi juego, pero ya era tarde", confesó.

Para Laso, el desarrollo del partido ha sido "una pena por el ambientazo que había en el frontón". "Pero el deporte es así. Si trabajo así sé que voy a llegar a más finales", se consoló el de Bizkarreta-Gerendiain. EFE

