Illa (PSC): "Todos debemos condenar las palabras de Milei"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha tachado este domingo de inaceptables las acusaciones del presidente argentino, Javier Milei, a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez: "Todos debemos condenar las palabras de Milei". "Demuestra que no está a la altura del país que representa. No se puede ser cómplice de los discursos de odio y las infamias", ha dicho en un mensaje de X recogido por Europa Press, y ha añadido que la democracia está en juego si se es cómplice. En el acto de Vox en Madrid, Milei se ha referido a Gómez: "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo".