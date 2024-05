Alberto Dugarte confiesa cómo se encuentra Isabel Pantoja tras su último bache de salud

Se ha hablado durante semanas del estado de salud de Isabel Pantoja tras la cancelación que hizo de su concierto en Tenerife con el que no aclaraba qué le sucedía exactamente para no poder subirse al escenario a cautivar de nuevo a su público. Sin embargo, parece que todo sigue en orden y ya tiene su vista puesta en Zaragoza. Hace unos días pudimos hablar con su maquillador, Alberto Dugarte, que asistía a la boda de su amigo Iván Reboso y nos desvelaba cómo se encuentra la tonadillera tras su último bache de salud: "Isabel está muy bien, con muchas ganas de encontrarse con todo el público. El concierto que suspendió ya se pospuso para septiembre así que estamos muy contentos y con muchas ganas". El estilista nos aseguraba que estará acompañando a la tonadillera durante toda su gira: "Sí, ya empezamos hace un tiempito y la he acompañado siempre" y nos comentaba que ya está todo preparado para su próximo concierto: "Este fin de semana estamos en Zaragoza, si no recuerdo mal". Emocionado, el maquillador acudía a la boda entre Iván Reboso y Joan Crisol y nos confesaba estar "feliz" porque ambos "son maravillosos, casándose y teníamos que estar aquí todos con ellos porque son increíbles. Buena energía". Por último, Alberto desveló que fue él quien los presentó: "Pues ni me lo imaginaba y fue hace diez años que los presenté yo en una sesión de fotos de Rosa López y ni me imaginaba que esa cena en el vips fuera a terminar aquí en boda y de esta manera".