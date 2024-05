Los nuevos embajadores de Argentina y Venezuela presentan sus cartas credenciales al Rey

El Rey Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio Real las cartas credenciales de seis nuevos embajadores, entre ellos los nuevos representantes de Argentina, en un momento en que la relación bilateral se ha enfriado, y de Venezuela. El embajador de Argentina, Roberto Sebastián Bosch, ocupaba el cargo de encargado de negocios con el Gobierno de Alberto Fernández y tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada este decidió elevarle el rango. Con la entrega de las cartas credenciales al monarca, el diplomático podrá ejercer plenamente como representante de Argentina en España. El gesto se produce precisamente días antes de que Milei se desplace a España para participar en un acto de Vox durante el fin de semana. El mandatario argentino no tiene previsto reunirse ni con Felipe VI ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado la Presidencia. Su visita se producirá tras el choque diplomático como resultado de unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que dio a entender que Milei consumía "sustancias", lo que generó una airada respuesta de Buenos Aires. "El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", sostuvo en un comunicado, desencadenando a su vez la réplica del Gobierno. No obstante, ambos ejecutivos han dado por zanjado el asunto y el propio Puente reconoció que si hubiera conocido la repercusión que iban a tener sus palabras no las habría pronunciado. Por otra parte, también hará entrega del documento que le acredita como embajadora de Venezuela Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien viene a ocupar el puesto que dejó vacante Coromoto Godoy, nombrada por Nicolás Maduro como viceministra de Exteriores a finales de febrero. La nueva embajadora fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). QUINTO ACTO ESTE AÑO Esta será la quinta ceremonia de este tipo que acoja el Palacio Real desde principios de año. Como en las ocasiones anteriores, un total de seis nuevos embajadores destinados en España cumplirán con el acto protocolario que les acredita como representantes de sus respectivos países. La primera en acudir al Palacio Real será la embajadora de Guinea, Framoi Mara, tras la cual será el turno de la nueva embajadora de Arabia Saudí, la princesa Haifa Bint Abdulaziz al Mogrin. Después de ellas, acudirá el embajador de Kenia, Nairimas Sharon Ole Sein. A continuación le corresponderá al embajador de Argentina y después será el nuevo representante de Pakistán, Zahoor Ahmed, quien cumpla con el protocolo. Cerrará la jornada la embajadora de Venezuela.