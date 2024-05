La coalición gubernamental de Países Bajos acuerda mantener la ayuda económica y financiera a Ucrania

La coalición gubernamental de Países Bajos, liderada por la formación de Geert Wilders, Partido por la Libertad (PVV), ha acordado mantener la ayuda económica y financiera a Ucrania, según el acuerdo hecho público esta madrugada y pese al conocido posicionamiento del ultraderechista en contra de enviar material militar y de recibir refugiados ucranianos. "Países Bajos seguirá apoyando a Ucrania política, militar, financiera y moralmente contra la agresión rusa. Continuaremos participando en el aumento de la capacidad de la OTAN", se puede leer en el documento de 26 páginas, que agrega que la cooperación política y militar con la Alianza Atlántica es "primordial" para su seguridad internacional. Asimismo, ha subrayado que Ámsterdam "sigue siendo un socio constructivo en la Unión Europea, que está trabajando con otros países para lograr una mayor independencia estratégica y cooperación en transporte, producción y la industria en el ámbito de la defensa". No obstante, ha agregado que los gastos de apoyo militar y humanitario a Ucrania y la acogida interna de refugiados ucranianos en el país no han sido incluidos por el momento en el marco de gastos. "Junto con los demás países afectados, seguimos haciendo todo lo posible para garantizar la búsqueda de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por el ataque al MH17, incluso continuando trabajando para garantizar que los perpetradores y otros responsables no escapen al castigo y responsabilidad", se lee en el documento, apartado que pone de manifiesto una eventual distancia hacia las autoridades rusas. Wilders, cuatro años después de que Rusia se anexionara la península de Crimea, viajó a Moscú y se reunió con altos cargos rusos, lo que fue condenado por familiares de las víctimas neerlandesas del derribo del MH17, que le culparon de ignorar el papel de Moscú en la catástrofe. También a nivel internacional, pero trasladándose a Oriente Próximo, el texto entre los cuatro partidos de la coalición ha afirmado que "está investigando cuándo podrá trasladar la Embajada a Jerusalén en el momento adecuado". "Países Bajos apoyan el derecho a existir y la seguridad del Estado de Israel", ha subrayado, antes de agregar que su decisión se enmarca "teniendo en cuenta las soluciones al conflicto palestino-israelí y los intereses diplomáticos". Las iniciativas de países que anuncian la apertura de sedes diplomáticas en Jerusalén son decisiones muy cuestionadas en la comunidad internacional al entender que se trata de un reconocimiento explícito de la soberanía israelí sobre la disputada ciudad y que contraviene la solución de paz basada en dos estados. POLÍTICA INTERNA El acuerdo de coalición, llamado 'Esperanza, coraje y orgullo', está dividido en diez capítulos que más adelante serán elaborados por el futuro gabinete y que se centran en realizar el paquete de asilo más estricto hasta la fecha con la supresión del permiso de asilo por tiempo indefinido hacia una residencia temporal. En el ámbito de la seguridad del país, han apostado por reforzar la lucha contra el crimen organizado y han anunciado penas más severas para delitos graves como el terrorismo y delitos violentos y sexuales. También han incluido la reducción del seguro médico obligatorio a más de la mitad y la rebaja del impuesto sobre la renta. También a nivel económico, reducirán las cargas fiscales para los empresarios. Entre otras medidas, han abogado por aumentar la vivienda pública y mejorar la accesibilidad a las zonas rurales. Quieren hacer "todo lo posible" para adaptar el sector primario a las directivas europeas y respetar los objetivos existentes en materia de política climática. Wilders, principal vencedor de las elecciones parlamentarias de noviembre de 2023, dejó la puerta abierta a principios de este año a "ayudar" a Ucrania como propuesta para tratar de convencer a otras formaciones políticas para lograr un gobierno de coalición, alegando que estaba "preparado" para dejar de lado ciertas ideas para desencallar el prolongado proceso. El PVV obtuvo 37 diputados en las últimas elecciones de noviembre, convocadas tras la caída del gobierno de Mark Rutte por diferencias sobre migración. Varios partidos se opusieron en principio a negociar con la ultraderecha, pero con el paso del tiempo algunos han ido dando marcha atrás a su negativa. Ahora, la coalición incluye también al Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, 24 escaños, conservador), de Rutte; a Nuevo Contrato Social (NSC, 20 escaños, centro-derecha) y al Movimiento Agricultores-Ciudadanos (BBB, 7 escaños, extrema derecha).