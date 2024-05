Nuevas protestas en Georgia ante la inminente aprobación de la ley sobre influencia extranjera

Miles de personas han vuelto a manifestarse este martes frente al Parlamento de Georgia, en Tiflis, poco antes de que comience el pleno en el que los diputados someterán a votación la polémica ley de agentes extranjeros, duramente criticada por la oposición por considerar que se trata de una normativa "a la rusa" que vulnera la libertad de expresión y de prensa. Los manifestantes se han congregado en torno a las entradas secundarias del edificio del Parlamento, situadas en las calles Zhavania, Chichinadze y Chitadze, por lo que la Policía ha vuelto a establecer cordones de seguridad en las inmediaciones, según informaciones del portal de noticias Civil. Las fuerzas de seguridad han decretado la alerta amarilla de seguridad en el edificio, donde se han venido registrando reyertas entre diputados a lo largo de las últimas semanas, precisamente en el marco de los debates sobre la aprobación de esta normativa. Los agentes antidisturbios están tratando de alejar a los manifestantes de las entradas, si bien por el momento no se han producido incidentes. Está previsto que la ley, que obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del exterior a registrarse como "agentes de influencia extranjera", tal y como sucede en Rusia, sea sometida a votación a las 12.00 (hora local). Estudiantes de medio centenar de universidades de todo el país han salido también a la calle para sumarse a las marchas y han asegurado que no volverán a las aulas hasta que la ley sea revocada. El texto es el mismo que en 2023 aunque con algunas modificaciones y ha provocado numerosas protestas desde el pasado 15 de abril. No obstante, ya el año pasado la oposición y parte de la sociedad se manifestó en contra de esta propuesta legislativa por ser una muestra de simpatía hacia Moscú. El Gobierno, por su parte, ha rechazado estas críticas y ha defendido que la propuesta serviría para simplemente tener un listado de organizaciones financiadas desde el extranjero, mientras desde la comunidad internacional alertan de un posible desvío de Georgia fuera del camino hacia la integración europea.