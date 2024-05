Santiago recibe a su peregrino 100.000 de forma más temprana en la historia: una mujer peruana residente en Florida

El Camino de Santiago continúa batiendo récords y prueba de ello es que el peregrino número 100.000 se alcanza en este 2024 de forma más temprana en la historia, un 13 de mayo. En concreto, se trata de una mujer peruana de 60 años, Milagros Miní Bailey, residente en Florida (Estados Unidos), que ha hecho con su marido la ruta portuguesa por la costa desde Oporto. De hecho, el Camino ya consiguió en 2023 su máximo histórico de peregrinos, con más de 446.000 Compostelas otorgadas a lo largo del año. Una cifra que continúa al alza en lo que va de 2024, ya que el año pasado el dato de los 100.000 caminantes se alcanzó un 22 de mayo, pero ahora se adelanta en nueve días. En un acto en la Oficina del Peregrino, Milagros Miní ha dado las gracias por este reconocimiento que ha definido como una "sorpresa muy grande". Asegura que tanto ella como su marido están "contentos" de haber llegado a Compostela, en lo que califica de "experiencia muy bonita". "Todo salió bien, aparte de la lluvia", ha dicho entre risas. Relata que su marido, con el que tiene dos hijos, llevaba planeando el viaje desde hace tres años y medio. Valora tener la suerte de poder hacer la ruta jacobea y vivir esta experiencia: "Si la pueden hacer, háganla". Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda ha expresado que se alcanzan ya "mejores cifras que el año pasado" de caminantes, puesto que "no es ni siquiera 15 de mayo" y ya se registran 100.000 peregrinos. "No vamos a obsesionarnos con las cifras", ha agregado. Remarca que ahora comienzan "los meses fuertes del Camino", por lo que aboga por que cada uno de estos caminantes "se sienta único" y se lleve un recuerdo "muy especial". Así, ha dado la bienvenida a esta peregrina peruana que vive en Estados Unidos, "un exponente de tantísima gente" que llega a Compostela. Afirma que es la primera vez de la mujer en la capital de Galicia, pero augura que "no será la única". Tras ofrecer colaboración a Iglesia y Ayuntamiento de Santiago para "cuidar entre todos" de la ruta jacobea, Alfonso Rueda ha afirmado: "Tenemos algo precioso entre manos que creo que debemos cuidar". LA ALCALDESA LLAMA A LA REFLEXIÓN Previamente, ha tomado la palabra la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien ha mostrado el "placer" de recibir a esta peregrina después de haber vivido "una experiencia única", lo que muestra que Compostela "continúa siendo un lugar especial". Eso sí, reflexiona acerca de que este es el peregrino 100.000, pero a la ciudad se acercan muchos más turistas a través de diferentes medios de transporte, a los que "hay que recibir de forma hospitalaria". Pero hace un llamamiento a "pensar conjuntamente y reflexionar que el Camino tiene que ser de acogida" y debe hacerse mediante un "modelo de turismo consciente" y "responsable", cuidando el patrimonio y "manteniendo esa esencia". Por tal motivo, apela a la "colaboración entre todas las administraciones" para que la gente no se "termine marchando" y se acoja a los peregrinos en Santiago "manteniendo su esencia".