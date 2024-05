Frémaux sobre el 'Me Too': deseo un festival sin polémicas, no significa que no las habrá

Cannes (Francia), 13 may (EFE).- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, evitó pronunciarse hoy sobre los rumores de que el certamen que comienza mañana se verá salpicado por fuertes acusaciones del movimiento 'Me Too' y admitió que, aunque su deseo es un Festival sin polémicas, "no quiere decir que no las vaya a haber".

"No hay polémica que venga del Festival. Precisamente nos cuidamos de eso, de que el interés principal siga siendo el cine", enfatizó Frémaux en su tradicional encuentro con la prensa en la víspera de la ceremonia de apertura.

El máximo responsable de la selección de filmes del certamen se mostró esquivo tanto frente a las repetidas preguntas sobre el 'Me too' como ante otros temas delicados que podrían salir a la palestra en esta edición número 77, como las posibilidad de que haya protestas en la alfombra roja de Cannes por la ofensiva israelí en Gaza.

"No elegimos los filmes para hacernos eco de tal o tal, pero los artistas lo hacen", puntualizó, antes de añadir que "incluso sin decidirlo, el Festival durante toda su historia se ha hecho eco" de los asuntos políticos y de actualidad.

Los rumores sobre una nueva ola de reivindicaciones feministas contra los abusos en el cine provienen, en concreto, de investigaciones publicadas en la prensa francesa sobre una presunta lista de diez grandes nombres del celuloide francés acusados por mujeres que podría desvelarse durante el curso del Festival.

Al margen de esas especulaciones, que darían continuidad a una gran ola de casos desvelados desde el año pasado en Francia, el 'Me Too' galo tendrá un lugar protagonista con seguridad en esta edición por el estreno del corto 'Moi aussi' ('Yo también'), dirigido por la actriz Judith Godrèche, dentro de la sección 'Un Certain Regard' (Una cierta mirada).

Godrèche se ha convertido en la gran embajadora de la lucha contra los abusos a las mujeres y a los niños en el medio cinematográfico en Francia después de revelar, a comienzos de este año, que los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon abusaron de ella a finales de los ochenta, cuando era adolescente.

Su papel se consolidó con un emocionante discurso en la gala de los premios César, tras el cual recogió centenares de testimonios que componen el cortometraje que se verá en Cannes.

Frémaux también se refirió a la amenaza de huelga que planea sobre el Festival, convocada por un colectivo de trabajadores de todo tipo -desde proyeccionistas a encargados de comunicación- por la precariedad de sus condiciones y por el endurecimiento de las condiciones de acceso al paro decidido por el Gobierno francés.

Reclaman, en ese sentido, acceder a un estatuto especial de trabajador intermitente, como el que se aplica a otros integrantes del mundo del espectáculo en Francia.

"Estamos hablando con ellos (...) Queremos evitar una huelga, pero ellos también quieren evitar la huelga", expuso el delegado general, y puntualizó que aunque buena parte de las reivindicaciones sobrepasan el ámbito del Festival, están en conversaciones para que estas puedan ser escuchadas por el Ministerio de trabajo.

Fue más allá, incluso, y recalcó que la cuestión del estatuto de intermitencia es "importante" y que desea que se consiga "de todo corazón".

En la rueda de prensa, Frémaux también repasó otros grandes ejes de lo que será la 77 edición del Festival (14-25 de mayo), como el regreso de Francis Ford Coppola con 'Megalópolis', un proyecto que comenzó a escribir hace cuarenta años y que ha financiado de su propio bolsillo.

"Encuentro admirable que este cineasta de 85 años se comporte como un cineasta independiente", opinó, y agregó que "Cannes es importante para él, pero él también es importante para Cannes".

También se refirió a otra de las películas que más interés despiertan en la lucha por la Palma de Oro debido a su carga política, el filme 'The Apprentice", dirigido por Ali Abbasi, en el que el actor Sebastian Stan interpreta a un joven Donald Trump en su ascenso como hombre de negocios en los ochenta.

"Hemos cogido el filme porque es muy apasionante", defendió Frémaux, desvinculando su elección de todo tipo de influencia en la carrera electoral presidencial estadounidense.

Frémaux también señaló que tiene al realizador español Rodrigo Sorogoyen en sus pensamientos después de que este fin de semana el director de 'As bestas' tuviera que retirarse de la presidencia del jurado de la sección paralela de la Semana de la Crítica "por razones personales". EFE

