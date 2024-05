La Asamblea General se dispone a dotar a Palestina de más derechos en la ONU tras el veto a integración plena

La Asamblea General de Naciones Unidas tiene este viernes sobre la mesa un proyecto de resolución con el que busca dar un respaldo político a las aspiraciones de Palestina para integrarse dentro de la órbita de la ONU, mediante la concesión de más derechos de representación y la reprimenda pública a Estados Unidos por el veto aplicado en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, el principal órgano ejecutivo de la ONU, vetó a mediados de abril la incorporación de Palestina como Estado miembro de pleno derecho con el único voto en contra de Estados Unidos, por lo que la Asamblea General, donde sí están representados todos los países que forman parte de Naciones Unidas, busca ahora demostrar que la posición norteamericana es minoritaria. Más de una treintena de países patrocinan una resolución que, si bien no permitirá sortear el veto de Washington, sí plantea "derechos y privilegios adicionales". Palestina forma parte de la ONU en calidad de Estado observador no miembro, al mismo nivel que el Vaticano, pero si la iniciativa sale adelante tendría más representación y voz --que no voto-- dentro de la Asamblea, según figura en el texto. La resolución expone además que "el Estado de Palestina está calificado para ser miembro" y "recomienda al Consejo de Seguridad que reconsidere el asunto", si bien no puede forzar a dicho órgano para que lo haga. El texto, recogido por Europa Press, "reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", lo que pasa por su "derecho a un Estado de Palestina independiente" y "el fin de la ocupación israelí". Los países promotores, sin embargo, han introducido un matiz dentro del articulado para dejar claro que este gesto hacia los palestinos es "excepcional" y "no fija un precedente", ante el aparente temor de determinadas potencias de que otros territorios cuya soberanía sigue aún en disputa, como puedan ser Taiwán y Kosovo, puedan reclamar también un marco equiparable. La Asamblea General ya se ha pronunciado en varias ocasiones desde el inicio de la escalada del conflicto en la Franja de Gaza y en diciembre reclamó un alto el fuego con más de 150 votos a favor. Para la votación de este viernes, se prevé un resultado similar o incluso superior, por encima en cualquier caso de los dos tercios de un órgano que cuenta con 193 miembros. Más de un centenar de delegaciones han pedido turno de palabra en la sesión, entre ellas la de España.