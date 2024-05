El presidente de transición de Chad, Mahamat Idriss Déby, gana las elecciones presidenciales

La Agencia Nacional de Gestión Electoral de Chad ha anunciado este jueves que el actual presidente de transición, Mahamat Idriss Déby, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 61,03 por ciento de los votos. El segundo más votado ha sido el primer ministro de Chad, Succès Masra, con el 18,53 por ciento de los votos. No obstante, el antiguo líder opositor, candidato por la coalición Transformadores, ha reclamado la victoria en primera vuelta en un discurso de once minutos publicado en su perfil de Facebook. Por su parte, el ex primer ministro de transición Albert Pahimi Padacké --que ha tildado los comicios como una farsa y una traición a las víctimas de la ola de violencia que sacudió el país en octubre de 2022-- ha obtenido el 16,91 por ciento de los votos. El movimiento antigubernamental Wakit Tama, que ha desplegado observadores electorales en hasta 88 colegios en diferentes distritos de la ciudad de Yamena, ha observado numerosas deficiencias, como el establecimiento de centros de votación en lugares alejados, principalmente en los bordes de las carreteras. Asimismo, han documentado la presencia masiva de columnas de militares en las principales arterias y barrios favorables a Masra, así como vehículos blindados, con fines presuntamente de intimidación, según ha informado el portal de noticias Alwihda Info. El movimiento también ha precisado que no se ha respetado el derecho del voto secreto de los militares, cuyas cabinas han permanecido abiertas bajo una alta vigilancia. Además, a numerosos observadores se les han denegado acreditaciones. Por otro lado, la plataforma Grupo de Consulta de Actores Políticos (Gcap) --cuyo líder, el opositor Nasour Ibrahim Koursam, fue descalificado de la carrera presidencial-- ha asegurado que su llamamiento a boicotear los comicios ha sido "ampliamente" seguido. "El pueblo chadiano quiere una alternancia democrática, y no tiene ninguna intención de dejarse engañar una vez más por los mismos que sólo persiguen sus intereses egoístas", ha señalado en un comunicado, según el portal de noticias TchadInfos. De la misma manera, ha criticado que los principales candidatos a la Presidencia sean el actual presidente y el primer ministro de transición, lo que viola las normas dictadas por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Las elecciones son el cúlmen del proceso de transición abierto tras la muerte en abril de 2021 de Idriss Déby, padre del actual presidente de transición, en un ataque por parte del grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) durante una visita a la línea de frente.