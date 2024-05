Jorge Pérez reconoce que ve a José María Almoguera "desmejorado" por la guerra mediática en su familia

En medio del complicado momento familiar que está viviendo, muchos de los amigos de José María Almoguera se han interesado por el estado dle hijo de Carmen Borrego en primera persona y es que, sin lugar a dudas, este enfrentamiento mediático le está pasandod factura. "Le he visto desmejorado. Me da la sensación de que no lo está pasando bien. Creo que es una situación muy complicada para todos. Los padres, aunque se equivoquen como nos equivocamos los hijos, son los pilares, son las fuentes, y al final hay que estar siempre con ellos" reconocía el colaborador de televisión Jorge Pérez tras haber coincidido con José María en las últimas semanas. Tras haber popdido trabajar junto a él y conocerlo en las distancias cortas, Jorge reconocía que el hijo de Carmen Borrego es un buen chico aunque no ha sabido afrontar el momento familiar que están viviendo: "Es un buen chico, las veces que he coincidido con él me ha parecido un chico cercano y siempre hemos tenido unas conversaciones cordiales" y añadía : "Ha sido una situación que se le ha ido de las manos, él no buscaba el daño que al final se ha creado, es una pena porque al final creo que salen todos perdiendo". Como compañero de trabajo de José María, Jorge solo tiene buenas palabras para él trass haber compartido algunos momentos juntos detrás de las cámaras: "En las distancias cortas no es un chico especialmente extrovertido, pero tampoco introvertido. Quiero decir, que al final es un compañero más con el que tratas temas cotidianos y bien".